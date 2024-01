O boa praça Dorival Júnior

Foto: Daniel RAMALHO / AFP Técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva de apresentação na seleção brasileira, na sede da CBF

Dorival Júnior assumiu ontem, na sede da CBF, o comando técnico da seleção brasileira. A tendência é de melhora. Dorival tem um poder de agregar em volta dele coisas que, em situações normais, não se ajustam.

Talvez o segredo esteja no tom de voz. Não se altera nas vitórias e nas derrotas e mantém sempre o equilíbrio emocional. Do ponto de vista tático, gosta do sistema 4-3-3, com dois pontas abertos. Passa a impressão que faz um feijão com arroz melhor que ninguém.

Vai ser técnico da seleção num momento em que os resultados internacionais são os piores da história e o Fluminense tomou de quatro do Manchester City na decisão do campeonato mundial de clubes, confirmando a tese de que o nosso futebol anda meio perdido.

Também acho. O drible, fundamento maior de nossa identidade nacional, sumiu dos campos de futebol. Jogadores tipo Garrincha, Pelé, Jairzinho, Romário, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho ganharam títulos mundiais com seus dribles.

A parte tática tem a sua importância, mas o futebol em alto nível é decidido por detalhes, e aí se vê que não pode errar e que o craque num lance decide tudo.

Dorival Júnior sabe que não temos mais craques e isso tende a comprometer seu trabalho na seleção. As promessas que poderiam se tornar craques são negociadas na adolescência.

Exportar matéria-prima é a cara do Brasil. Exportamos minérios e produtos agrícolas e ficamos com a devastação da terra e das florestas. No futebol não é diferente. A matéria-prima é o jogador e quando o exportamos, perdemos beleza e eficiência.