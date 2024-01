Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Flamengo, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023

Instado a falar sobre a transferência tumultuada do Caio Alexandre para um outro time, o técnico maestro Vojvoda agradeceu o tempo desportivo que o atleta passou no Fortaleza e completou dizendo que cabia somente ao jogador definir os passos na busca do seu futuro.

Opinião diferente de diversos segmentos da mídia esportiva e de parte da torcida do Fortaleza, decepcionada com o comportamento do jogador, que, segundo eles, estaria forçando sua saída — em um primeiro momento para o Palmeiras e depois para a Bahia.



A ida para o Tricolor Baiano se concretizou. Embora não conheça os detalhes que cercaram o fato e nem me sinta à vontade para qualquer julgamento moral sobre as ações do jogador, penso existir coerência na opinião de Vojvoda sobre passos a serem dados ao futuro.

Alguém que deveria estar lamentando profundamente a saída do Caio Alexandre do clube seria justamente seu técnico. Uma boa pergunta seria: qual jogador poderia substituir um volante, também conhecido como “motorzinho”, que fazia tudo dentro de campo?

A bola está com Vojvoda. Da mesma forma que diz que cabe a um sujeito definir os passos em direção ao futuro, responde à parcela da mídia esportiva do Sudeste e do Sul que alegou não ter coragem de assumir um time do eixo Minas-Rio-São Paulo.

Ele fala que está feliz em Fortaleza e tem um projeto com o clube. Suponho que possa criar um caminho inverso à poesia de Augusto Pontes: “Amanhã se der o carneiro/vou me embora para o Rio de Janeiro/as coisas vêm de lá/e vou voltar em vídeos taipes e revistas super coloridas/as coisas vêm de lá”.

O técnico maestro consegue resultados com sua sensibilidade de olhar para cada um e descobrir nele o que dorme. Conforme dizia o grande poeta mexicano Otávio Paz, a poesia não se manifesta em conceitos, mas em ritmos e imagens. O futebol é uma poesia, e Vojvoda, um maestro.