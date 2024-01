A educação é a base

Foto: Mourão Panda / América Bola do Campeonato Brasileiro Série A 2023

Não lembro com exatidão e acho que nem precisa, porque todo jogo oficial em que se disputa alguma coisa é sempre assim. Mal começa a partida, o árbitro marca uma falta contra uma das equipes. Imediatamente vários jogadores o cercam, tentando coagi-lo.

Lá de cima, sentado vizinho à arquibancada, numa cabine de rádio ou televisão, um comentarista aumenta o desserviço, incitando a plateia. "Não é possível! Ou esse árbitro se impõe, distribuindo cartões amarelos para quem reclamou, ou vai perder a moral".

Pasmem, caro leitor, nenhuma palavra sobre o péssimo comportamento dos jogadores, empurrando uns aos outros e pressionando o árbitro, numa tentativa de desmoralizá-lo. Todos sabem que, no início, ele não expulsa ninguém. No máximo, uma advertência verbal.

Outros fatos vão gradativamente minando a atuação da arbitragem. À medida que a partida vai ficando mais disputada, surgem vários "ataques de epilepsia". Uma jogada em que haja um choque ou mesmo uma falta, o jogador rola no chão e fica se contorcendo.

Ninguém tem dúvida que a principal causa dessas ações de “querer levar vantagem em tudo” está associada à ausência de investimento na formação integral do atleta. Para jogar hoje em dia não basta ter apenas o talento e a criatividade dos campos de várzea.

Meu compadre Perrone, que é bamba em aconselhar empresas, me diz ao telefone: "O futebol é um esporte que movimenta trilhões de dólares. Implica organização empresarial eficiente, capacidade de gestão e acesso a mercados. Jogadores são investimentos. Vendem produtos, serviços e imagem".

A formação na base é o caminho. Ali é o início de tudo. Paralelo ao futebol, um currículo com conteúdos ligados à educação, ao social e à psicologia para o desenvolvimento do atleta. Uma ou duas línguas. Hoje em dia se toma uma Coca-Cola no Ceará e arrota no Japão.

Penso que resgatar a fama de “país do futebol” é a palavra de ordem. Mesmo sem ganhar nenhum título mundial, ainda somos os maiores exportadores de jogadores no mundo. Na temporada 2022/2023, segundo a Fifa, exportamos 1.289 jogadores. Precisamos educá-los.