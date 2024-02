De empresário não tenho nada

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Bola do Campeonato Brasileiro Série A 2023

Belo show do Paulinho da Viola. Fazia tempos que não o via. A pandemia deixou todo mundo afastado. Quem o indicou para o pré-carnaval da cidade foi o Castelinho, conselheiro do Ceará Sporting Clube e assessor jurídico da Prefeitura de Fortaleza.

Marcamos um almoço. Um bate papo sobre o Vasco, o Gigante da Colina, muitas recordações sobre as peladas do Rio de Janeiro, e uma atenção com o atual momento, em que muita gente pensa que dinheiro na mão é solução, mas sabemos que é vendaval.

Depois do almoço, deixei-o no hotel. Voltei para casa e o telefone fixo tocou. Um pai me falando das virtudes do seu filho com a bola nos pés. "Olha! Você topa ser empresário do meu filho?". Respondi que era um péssimo negociante e pulei fora da história.

Ah, o futebol! Um número enorme de clubes espalhados pelo país e quase todos com dificuldades de ter um calendário anual, visto que, na maioria dos Estados da federação, só uns quatro ou cinco deles têm acesso às competições promovidas pela CBF.

A CBF e sua visão elitista e centralizadora do futebol nos informam, através do seu site, que, no momento, existem 850 clubes profissionais e 426 amadores registrados na entidade. Desses 850, apenas uns 150 jogam o ano todo porque participam das competições promovidas pela CBF.

Os restantes participam dos campeonatos estaduais e passam nove meses a ver navios, sem calendário para jogar. A CBF, os grandes clubes e as redes de televisão, tendo como estrela-guia o mercado, e “loucos por dinheiro”, se alinham ou desalinham de acordo com os interesses financeiros do momento.

Nenhuma novidade! Vivemos no país da “farinha pouca, meu pirão primeiro” e que se caracteriza pela desigualdade no tratamento com as classes consideradas “inferiores” pelos barões da vida. O crime que se comete contra o futebol brasileiro é um absurdo.

Tem uma turma que joga bola e vive em cima de uma motocicleta. Joga futebol durante três meses e, no resto do ano, faz entrega na casa dos outros. Não gosta do que faz, mas tem que sobreviver. Lembrei novamente do Paulinho da Viola. “O homem nasceu bom/ e bom não continuou/ a culpa é da sociedade que o transformou”.