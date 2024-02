Terra à vista

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Bolas no gramado em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Hoje em dia os técnicos brasileiros andam fora de moda, mas já tivemos técnicos que diziam coisas que nos faziam pensar. Gentil Cardoso, por exemplo, bolou uma frase que explicava as triangulações possíveis de serem executadas num campo de futebol.

“Quem desloca, recebe; quem pede tem preferência”. A análise desta máxima implica em perceber um jogador que está em um dos vértices do triângulo com a posse da bola; um segundo, em outro vértice pede o passe, mas quem recebe é aquele que procura o espaço vazio.

A frase é considerada folclórica no mundo do futebol, mas se considerarmos que o campo de futebol é um retângulo e que, dentro dele, cabem diversos triângulos, verifica-se que a observação do técnico sai da cultura popular para se tornar geométrica.

Esse pensar me lembrou Afonsinho, ex-craque do Botafogo, que me disse, certa feita, que nessa transição do futebol de antigamente para o que se convencionou chamar de futebol moderno, algumas posições estavam sumindo, tipo pontas e meia armador.

Segundo ele, a ausência dos pontas transformou o campo de futebol num losango. E me explicou: "Desenhe um campo de futebol. Na intersecção da linha do meio de campo com as linhas laterais, trace linhas em direção ao meio da linha de fundo. Está pronto o losango".

A ausência dos pontas e a concentração de jogadores no meio do campo criou quatro regiões fora do losango, denominada “terra de ninguém”. Um estudioso do futebol recrimina: “É o ponto futuro, que será preenchido pelo jogador que irá se deslocar”.

"Papo furado", me falou Afonso, e fez uma piada: “Aquele espaço deveria ser ocupado pelo movimento dos sem-terra. E com prejuízos. Além de não ter a posse da terra, o cara monta o seu barraco e ainda vê um jogo ruim”. O Barba tem razão. O futebol perdeu com a falta de pontas.

A perda de nossas identidades no futebol levou os portugueses a redescobrirem o Brasil. No Campeonato Brasileiro do ano passado, Palmeiras, Cuiabá, Bragantino, Cruzeiro, Bahia, Coritiba e Botafogo contrataram técnicos portugueses. Os portugueses vão novamente nos ensinar como se faz.