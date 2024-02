O Clássico-Rei

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lateral-esquerdo Matheus Bahia e atacante Machuca disputam lance no Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

Como escrevem os poetas do samba, ainda ecoam pelos ares os sons emitidos pelo Clássico-Rei de sábado passado, 17. Escrevi que foi um jogo para ninguém botar defeito, mas teve leitor que não concordou com a marcação de um pênalti, no apagar das luzes, a favor do Ceará.

Se, por um lado, a ausência do VAR — os dois clubes não quiseram gastar dinheiro — não permitiu que se elucidasse os lances duvidosos, pelo outro lado as polêmicas incrementaram as conversas nos bares, nos restaurantes, enfim, onde houvesse gente.

Conforme disse um amigo, um Ceará x Fortaleza raiz. Não importa o momento. Já vi o time do Ceará inferior ao Fortaleza e vice-versa, mas quando os dois clubes se enfrentam, uma força vinda da história de cada um equilibra o jogo e o resultado é imprevisível.

A beleza marcou sua presença. Cada torcedor vestido de preto e branco, ou de azul, vermelho e branco dava o ar de sua graça, e quem ficou em casa também sintonizou sua paixão, vendo na televisão ou ouvindo no rádio as jogadas que incendiaram o coração.

Atenção, caro leitor, é importante não confundir torcedor de um clube de futebol com esse bando de criminosos travestidos de torcedores que ontem de madrugada, no Recife, atacaram com bombas e pedras a delegação do Fortaleza Esporte Clube, ferindo alguns jogadores.

Voltemos ao Clássico-Rei! Esse clássico nos mostrou também a importância e a rivalidade dos campeonatos estaduais. Quem esperava que um jogo não decisivo provocasse as duas torcidas ao ponto de 46 mil torcedores se fizessem presentes?

O resultado de 3 a 3 gerou expectativa para o próximo clássico. O Ceará do técnico Mancini surpreendeu com uma tática de marcação baixa, dentro da sua intermediária, e quando recuperava a bola saía rápido e em velocidade para o contra-ataque.

O Fortaleza tem uma estrutura formada e há dois anos que está entre os dez melhores times do país. Tem um forte elenco e devido ao longo tempo em que jogam juntos, mudam de sistema sem mudar jogadores. Apesar de tudo, no Clássico-Rei não tem favorito.