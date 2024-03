Goleiro tem que saber jogar com os pés

Foto: Lucas Figueiredo/CBF Goleiro Ederson em treino da seleção brasileira no Grand Hamad Stadium, em Doha, no Catar

O futebol, da maneira como conhecemos, surgiu na Inglaterra e, para ser mais específico, dentro das escolas. As turmas de dez alunos se distribuíam pelas mesas e cadeiras, e o bedel ficava sentado numa cadeira no final da sala, com uma palmatória na mão.

Na hora do recreio, os bedéis vinham juntos. Onze para cada turma. Jogo jogado com as mãos, com os pés, e valendo agarrar, dava chance para que os alunos se vingassem dos ocorridos na sala de aula. Tentando fugir das porradas, os bedéis foram ser goleiros.

Com os ingleses colonizando meio mundo, o futebol também foi se propagando e, junto com eles, a maldição do goleiro. No Brasil tinha vários nomes: guarda-valas, arqueiro, guardião, golquíper, guarda-metas. Dizia-se que onde pisavam nunca mais crescia a grama.

Qualquer jogador cometia erro e tinha a chance de se redimir. O goleiro, jamais! Barbosa, goleiro da seleção brasileira de 1950, após o segundo gol que tomou contra o Uruguai, na derrota de 2 a 1, que decretou a perda do título mundial, foi considerado vilão.

Suas palavras ainda soam nos ouvidos de quem viveu aquela época. “No Brasil, a pena máxima é de 30 anos. Eu paguei a vida inteira por causa de uma derrota”. Certa feita, Barbosa foi visitar a concentração da seleção. Carlos Alberto Parreira não o deixou entrar. Dava azar!



O tempo foi se encarregando de afastar essas bruxas! A presença da ciência na preparação física, melhorando as condições de saúde, e a evolução no futebol, com o conceito de posição dando lugar à função, permitiu que os jogadores tivessem maior movimentação.

Se por um lado os jogadores se deslocam muito, por outro as manobras defensivas envolvendo diferentes tipos de marcação aumentaram, criando dificuldades para as equipes que são pressionadas por sua torcida a propor o jogo. Daí a utilização do goleiro para jogar com os pés.

É quando o torcedor pira. “Vai dar merda”, fala um. “Chuta pra frente”, grita o outro. Tem esse perigo, mas se conseguir ultrapassar essa linha de marcação, a equipe ganha espaço e aumenta as chances de vitória. Por isso um goleiro que sabe jogar com o pé é um abençoado.