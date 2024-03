O Clássico-Rei

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves

É um equívoco apontar um favorito em um Clássico-Rei entre os dois maiores do futebol cearense. Longe de mim desprezar a preparação física, técnica e tática, a qualidade individual dos jogadores, as condições financeiras do clube e a força da torcida.

Esses indicadores são referências e ponto de partida para análise do momento que vive um clube de futebol em qualquer lugar do mundo. No entanto, estes fatores somados não garantem uma vitória quando um clube de bem com a vida enfrenta o seu maior rival.

Isso tem acontecido nos jogos entre Ceará e Fortaleza. Aliás, sempre foi assim! Joguei nos dois clubes, num tempo em que a televisão engatinhava, e quando se perdia o clássico, os jogadores ficavam com vergonha de sair de casa e ser motivo de piadas pelas ruas.

Os torcedores de Ceará e Fortaleza construíram essa história. Outro dia participei de uma conversa de bar e disseram que um clube tinha maior número de vitórias que o outro. Fiquei ouvindo e lembrei do Eugenio Fernandes ter dito que alguns jogos perderam o resultado.

Tentei falar nos anos 1924, 25 e 26. Interromperam. “Diabo é isso?”. “Não é do meu tempo”, “Quem gosta de passado é museu!". Falei bem baixinho: "Tem gente que pensa que a vida começa quando ele nasce. Se não mudar vai virar fantasma de si mesmo".

Independentemente do momento que estiverem vivendo, os dois clubes, quando se enfrentam, crescem de produção amparados na sua identidade. Vão buscar forças dentro do seu interior e se reencontram, com orgulho e alegria da história escrita por seus antecessores.



Geração a geração. Crianças, pais, mães, avós, bisavós. Conheço casais que o filho ainda está na barriga da mãe e o quarto já está decorado com as cores do clube. Berço, fraldas e mamadeiras. Uma coisa é um copo. Um copo com o escudo do clube é outra coisa.

A energia que emana desses torcedores é que sustentam a temperatura de um Clássico-Rei. Já está definido que os dois se enfrentarão nas duas próximas semanas para decidir o Campeonato Cearense. Quanto à Copa do Nordeste? É necessário aguardar os resultados.