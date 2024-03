O Clássico-Rei

Foto: Lucas Emanuel/FCF Volante Richardson e atacante Moisés disputam lance no Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024

Cruzo pelas ruas com torcedores do Ceará e Fortaleza que me perguntam quem será o campeão. Sei que “macaco velho não mete a mão em cumbuca” e saio pela tangente. Não conheço o suficiente para dizer "é isso", mas aquela usina que produzia felicidade parou de enviar energia.



E não é só o torcedor do Fortaleza que se ressente. Quem gosta de futebol também reclama. O time vibrante, turbinado por dois motores chamados Tinga e Caio Alexandre, deu lugar a uma outra equipe, insegura, na qual a bola pega fogo nos pés dos jogadores.

Tal bola de neve, os fatos vão se acumulando. Gols perdidos, quebra na intensidade e do ritmo da equipe, faltas desnecessárias. A mão levantada do Pochetino, tocando na bola dentro da área do Fortaleza, cometendo pênalti no jogo contra o Vitória, é de estarrecer.

Os empates e as derrotas têm aumentado a insatisfação. Já houve algo parecido no primeiro turno de um campeonato nacional no passado, quando o Leão virou o primeiro turno segurando a lanterna. No entanto se recuperou. Tempo em que o torcedor acreditava porque o time jogava bem.

Agora é diferente. O clube está classificado para as quartas de finais da Copa do Nordeste e para as finais do campeonato estadual, mas não tem jogado bem. O fato é que os últimos resultados deixaram os tricolores com a orelha em pé, e o clube vive momento de tensão.

Amanhã à tarde, no Castelão, começa o primeiro de dois jogos que definirão o campeão cearense. Já vi tricolor dizendo que agora é para lascar. Como dizia o cearense publicitário, filósofo e torcedor alvinegro Augusto Pontes, “os dois são grandes porque um quer que o outro se lasque”.

Os alvinegros também me perguntam se estou gostando do Ceará. Entendo que o Ceará tem evoluído e, no momento, nada em água menos turbulentas, porém uma decisão entre os dois supera qualquer palpite ou prognóstico. É a maior festa da cidade! Se pudesse, teria gente pendurada nos refletores.