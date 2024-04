E o brilho?

Foto: Lucas Emanuel/FCF Facundo Barceló (31) fez apenas dois gols pelo Vovô

Quem leu o Caderno de Esportes de O POVO na terça feira, 23, certamente viu “Momento de pouco brilho”. O texto narra as dificuldades dos atacantes alvinegros aproveitarem as chances surgidas e abre exceção para os nove gols do Erick Pulga.

Aliás, segundo um levantamento feito pelo ge.globo, analisando a artilharia nos campeonatos estaduais — para os nordestinos incluíram a Copa do Nordeste —, dos clubes que participam na Série B verificaram que nenhuma equipe atingiu a média de dois gols por partida.

É voz comum ainda hoje que a falta de gols está diretamente ligada à ausência de um atacante de referência, que, na linguagem antiga, chamava-se centroavante. Sua posição era entre os zagueiros adversários e ele ficava por ali, na esperança de uma bola para fazer o gol.

Com a melhora das condições de vida e o aprimoramento da parte física, os jogadores passaram a ter a saúde de um papa-léguas. Estudos da tática mudaram conceitos, e o de posição deu lugar à função, passando a exigir que o jogador fosse versátil e soubesse executar funções múltiplas.

O futebol, que até então tinha posições fixas e com funções limitadas pela estratégia do jogo (tipo lateral, meia armador, centroavante), passou a ser jogado com grande movimentação dos jogadores, tanto nas manobras ofensivas quanto nas defensivas.

Um centroavante, portanto, além de fazer os gols, deverá dar passes para seus companheiros, recompor o sistema defensivo para tentar recuperar a bola, e ler o jogo de uma maneira que o oriente a fazer o que as funções exigirem durante o decorrer de uma partida.

O futebol brasileiro vive essa transição. Não sabe se ainda se apoia na sua tradição vitoriosa, de um futebol lúdico e espontâneo, ou se segue os passos dessa tendência mundial, que exige do jogador um comportamento e um compromisso tático com a forma de jogar.

A contratação de treinadores estrangeiros é uma tentativa de se adequar ao que se convencionou chamar de futebol moderno. A Série B é um bom laboratório. O texto do O POVO, “Momento de pouco brilho”, não é só para o Ceará. O brilho? Pouco importa! O que interessa é o resultado.