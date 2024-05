Foto: Luis ROBAYO / AFP Pedro Augusto e Kervin Andrade comemoram após o jogo Boca Juniors x Fortaleza, pela Copa Sul-Americana 2024

Moro em frente ao Bar da Varjota e sei que quando Ceará ou Fortaleza estão jogando, as mesas e cadeiras ficam lotadas. No meu caso, prefiro ficar em casa vendo pela televisão. Quarta-feira passada não foi um dia comum. Fortaleza e Boca Juniors se enfrentaram em Buenos Aires.

Uma péssima atuação do Fortaleza. Durante os dois tempos, o Leão foi massacrado e, durante 89 minutos tinha dado apenas dois chutes a gol. Faltavam segundos quando, de repente, uma zoada vindo do bar tomou conta dos meus ouvidos.

Aliás, não só dos meus ouvidos, mas também do Ataliba e do Eugenio, que viam o jogo comigo. A pergunta pairou no ar: "Será que foi gol do Fortaleza?". Ficamos em dúvida porque a nossa tela mostrava mais um ataque do Boca, que culminou num escanteio.

Enquanto não batia o escanteio, nos perguntamos se a zoada não era de torcedores alvinegros e tricolores, já que o Ceará estava jogando ao mesmo tempo no Castelão. Ficamos na expectativa, porque embora estivéssemos dando o jogo por perdido, a esperança é a última que morre.

O atacante do Boca bateu o tiro de canto, a defesa rechaçou e saiu jogando com Kervin, que deu um passe em profundidade para a direita. Marinho, que na semana passada chorou de tristeza por ter sido vaiado pela torcida, deu um corte para dentro e lançou Moisés.

Moisés, que vinha correndo pelo lado esquerdo do campo e adentrava a área na busca de se posicionar para fazer o gol de empate, não alcançou a bola. Centímetros atrás, vinha Kervin, a joia venezuelana, que, ao perceber que Moisés não alcançaria a bola, apressou o passo.

O chute saiu forte! A bola bateu na parte inferior do travessão e morreu nas redes de Romero. Foi nesse momento que levantamos e vibramos com o gol. A tensão era tanta que custamos a entender e tomar como referência que o sinal de transmissão chegava primeiro no bar.

Mesmo jogando mal, até porque não é fácil enfrentar um peso pesado do futebol mundial dentro da Bombonera, o Fortaleza merece ocupar o lugar de primeiro do grupo. O tempo dirá! Aliás, nos últimos anos, o Fortaleza vive os anos mais bem sucedido da sua história.