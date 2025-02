Dois anos da Secretaria dos Direitos Humanos

Foto: Governo cria Observatório Nacional de Direitos Humanos

Os direitos humanos são transversais e estão em todos os lugares. Se relacionam diretamente com a construção e consolidação de uma vida digna, onde todos tenham acesso igualitário às oportunidades e aos direitos. Circula na sociedade uma visão deturpada sobre os direitos humanos, que desconsidera a fragilidade da vida, os mais vulneráveis, e que quando falamos em humanidade consideramos as necessidades de todas as pessoas.

No Ceará, pela primeira vez, temos de forma institucionalizada uma Secretaria voltada especificamente a esse tema: a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). No último dia 17/2, a pasta completou dois anos desde sua criação, instituída a partir da lei Nº18.310, de 17 de fevereiro de 2023.

A Sedih compõe o hall de secretarias temáticas criadas pela gestão do governador Elmano de Freitas, tratando de políticas que podem ser consideradas específicas, mas têm também conexão com as mais diversas áreas do Estado. Essa visão do governador proporcionou o estabelecimento de um governo que se conecta com as principais demandas da população.

Trabalhar diariamente em prol dos direitos humanos é ter como propósito a vontade de servir ao próximo. A equipe da Sedih caminha junto em busca de igualdade, liberdade e dignidade para todas as pessoas. A pasta tem sido responsável pelo desenvolvimento de uma série de ações em prol da dignidade da população cearense.

A Sedih promove políticas específicas de atenção a públicos como as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, os migrantes e refugiados e as pessoas desaparecidas. Com o objetivo de prevenir e enfrentar à violência, combater violações como o tráfico de pessoas, o trabalho análogo à escravidão, o trabalho infantil, a violência sexual contra crianças e adolescentes, além de fortalecer os Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas, são foco da atuação da Secretaria.

Nossa missão é promover uma sociedade favorável aos Direitos Humanos, com o fortalecimento da democracia e de uma cultura de paz, garantindo reparação histórica e gerando impactos positivos na vida das pessoas. Ao longo dos últimos dois anos, muitas foram as conquistas e ainda há muito a ser trabalhado no futuro.