A vitória do consumidor brasileiro

O Dia do Consumidor, celebrado anualmente em 15 de março, volta a atenção da população às vitrines dos shoppings e também das plataformas de venda online. É um momento também para refletirmos sobre um importante marco legal do nosso país: o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que em 2025 completa 35 anos desde que foi instituído.

Com a Constituição de 1988, o consumidor brasileiro teve sua defesa revelada pela primeira vez. O inciso V do artigo 170 da Constituição Cidadã aponta a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem econômica. Já o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) determinava que o Congresso Nacional deveria elaborar o instrumento de defesa do consumidor no prazo de 180 dias após a promulgação da Constituição.

Esse prazo não foi cumprido e somente em 1990 foi editado o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se uma das legislações mais avançadas do mundo e mudando toda a relação com o consumo no Brasil. Antes disso, não tínhamos no país nenhuma legislação de proteção e defesa do consumidor.

O CDC é um dos resultados da redemocratização vivida pelo país e funciona como mecanismo primordial na garantia de direitos dos consumidores. Ele foi criado em uma época em que havia espaço para o estabelecimento de uma legislação específica para regular essas relações, inclusive com a existência também do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, fundado em 1985.

Pensando no histórico dessa matéria, relembro a trajetória do Ministério Público do Ceará (MPCE), que começou o trabalho de defesa dos direitos coletivos em 1985 no Ceará com o Serviço Especial de Defesa Comunitária (Decon). Uma das atribuições do Decom, que foi substituído em 2002 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), era a defesa da ordem econômica, já na década de 1980.

Atualmente, são diversos os órgãos que trabalham na defesa do consumidor, de modo que a cidadania seja garantida e as pessoas estejam protegidas contra abusos e práticas desleais e ilegais. No Estado do Ceará, a Superintendência Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-CE) fortalece essa atuação. Com os consumidores protegidos, a economia prospera, o desenvolvimento é incentivado e todos nós nos fortalecemos.