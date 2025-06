Compromisso com a dignidade das pessoas idosas

Foto: Jorge Lopez / Unplash No primeiro semestre de 2023 foram registradas 13.634 violações contra pessoas idosas no Ceará

Milhares de pessoas idosas no Brasil ainda enfrentam diversas formas de violência. Combater essa realidade é uma missão coletiva que leva em consideração a necessidade do envelhecimento acontecer com respeito e proteção. Isso só é possível por meio da mobilização coletiva, do fortalecimento das políticas públicas, e de uma sociedade consciente sobre essa demanda.

Com o Junho Violeta, esse contexto entra em foco e o lembrete de que enfrentar a violência contra as pessoas idosas é urgente ganha destaque. Essa violência pode assumir múltiplas formas: física, sexual, econômica, psicológica e abandono. Todas igualmente cruéis e com impactos diretos e indiretos na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida dessa população.

No Ceará, a Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih) tem atuado de forma determinante nessa pauta. Ao longo de todo o mês, as ações da campanha Envelhecer com Dignidade têm informado a população sobre os direitos da pessoa idosa e incentivado a denúncia de casos de violência. A dignidade é o contraponto da violência e quando entendemos os nossos direitos estamos no caminho para fortalecer o respeito e o cuidado.

Denunciar é essencial para romper esse ciclo. As denúncias feitas via Disque 100, canal gratuito e anônimo para recebimento de denúncias de violações de direitos humanos, são direcionadas ao Observatório de Indicadores de Direitos Humanos da Sedih. Dessa forma, podemos acionar a rede e enfrentar esse problema. Além disso, qualquer pessoa também pode denunciar casos de violência diretamente às forças de segurança pelo 190.

Por constrangimento ou pela proximidade com os agressores, muitas vezes as próprias pessoas idosas não se sentem seguras para relatar a violência. Nessa hora todos podemos contribuir e fortalecer essa luta. Não só no Junho Violeta, mas em todo o ano: junte-se a essa mobilização. Proteger aqueles que construíram o presente nos ajuda a alcançar um futuro mais digno.