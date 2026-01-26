Combater o trabalho análogo à escravidão

Nunca pensei que, em pleno ano de 2026, ainda estaríamos falando de trabalho escravo contemporâneo. Afinal, há mais de 100 anos o trabalho escravo foi abolido no Brasil, com o Ceará como vanguardista enquanto primeiro lugar do país a abolir a escravidão. Infelizmente, a exploração de pessoas para fins de trabalho, de forma cruel e completamente desumana, ainda é uma realidade persistente que precisa ser combatida por todos nós.

Também chamado de trabalho análogo à escravidão, esse tipo de violação ocorre quando há: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívidas ou condições degradantes. É importante frisar que uma dessas condições, de forma isolada, pode ser suficiente para caracterizar o trabalho escravo contemporâneo.

Temos uma política pública afirmativa e estruturada na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) que trata desse assunto. Atuamos em conjunto com parceiros como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará (SRTE/CE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), com foco especial no acompanhamento das vítimas no momento pós-resgate. A Sedih oferta atendimento psicossocial, acompanhando vítimas e suas famílias, reforçando nosso compromisso com a garantia da dignidade humana e com a prevenção do retorno a condições de exploração.

Embora a falta de carteira assinada ou o atraso no pagamento de direitos sejam violações da lei trabalhista, o trabalho escravo contemporâneo não pode ser relativizado ou confundido com essas irregularidades. Ele vai além, pois envolve práticas criminosas que ferem a liberdade e a dignidade do trabalhador, sendo expressamente tipificadas como crime no artigo 149 do Código Penal Brasileiro.

Nesta quarta-feira, 28, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a Sedih realiza, junto com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), o seminário "Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?. O objetivo é qualificar os profissionais que atuam na ponta do atendimento para reconhecer, orientar, acolher e encaminhar possíveis vítimas, fortalecendo a rede de proteção e resposta institucional.

É necessário que estejamos atentos, adotando sempre as providências necessárias para que possamos erradicar, de forma definitiva, o trabalho análogo à escravidão.

