Foto: MAURI MELO Milho quebrado do pé e assado na hora: lembranças da casa do meu avô

No sábado, dia de feira, religiosamente, ele chegava lá em casa cedinho antes de seguir para o Centro da cidade para fazer as compras. O homem alto de olhos azuis e magrinho tirava o chapéu que ele usava somente para ocasiões especiais, como ir à feira, e sentava na cozinha para tomar o café que sempre estava disponível na garrafa em cima da mesa da casa de minha mãe.

Era ali que ele se levantava ao ouvir o pedido de benção de cada um dos netos. Abençoava com o mantra característico, abraçando e beijando a cabeça deles. Naquele instante tenho na memória um dos momentos mais marcantes de meu avô: quando ele pegava no bolso uma moedinha, colocava na minha mão e fechava os meus dedos. Não dizia nenhuma palavra, mas eu entendi que aquilo era somente para mim.

Compreendia que a atitude de meu avô ao me “escolher” para presentear com a moedinha de pouco valor econômico era uma distinção de amor, como se eu fosse especial para ele. Sabia que ele não tinha posses, vivia do que plantava em terras de outros e, mesmo assim, fazia questão de separar um pouco de seus esforços para oferecer para quem ele queria dizer sobre querer bem.

Na verdade, anos depois, descobri que ele fazia o mesmo gesto com os outros meus irmãos. Especialmente os mais novos, que eram crianças como eu. A moedinha tirada do bolso nada mais era que uma forma de demonstrar o amor que ele tinha por cada um, sem precisar falar sobre isso. Expressar em palavras que amava os netos, os filhos, era algo raro para um homem naquela época, mas ele nunca deixou de demonstrar afeição. Era assim quando a gente chegava na casa de taipa onde ele morava com a filha mais velha.

No inverno, quando a gente chegava de surpresa, andando pouco mais de três quilômetros até onde ele morava, se apressava para ir ao quintal e colher espigas de milho para a gente mesmo assar na brasa do fogão à lenha que sempre estava aceso. Nunca comi um milho melhor do que aquele. Em outras ocasiões, quando sabia que a gente iria, guardava melancia, para ele mesmo cortar de forma especial, deixando o miolo vermelhinho, separando em rodelas pequenas para que cada um dos netos comesse um pedaço.

No verão, levava a gente para verificar se a gangorra havia capturado algum preá. Nunca tinha nenhum. Mas somente o caminhar seguindo meu avô por entre veredas com a paisagem seca, os campos cheios de gravetos desidratados, que deixavam a paisagem marrom e ao mesmo tempo linda, se transformava em aventura de ternura inesquecível.

Hoje entendo o privilégio que foi poder contar, na infância, com uma casa sempre de portas abertas para ser recebida com carinho como foi a casa de meu avô. Ele foi o único dos quatro possíveis que conheci em vida. Hoje, eu honro e agradeço a convivência que tive com ele, em nome também das minhas avós e do meu outro avô paterno com quem não tive o prazer de coabitar por aqui.