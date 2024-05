Um dia de chuva, janela e folga

Foto: Tânia Alves Fortaleza em dia de chuva. Paisagem da janela

Da janela do quarto, olho para o infinito e vejo a paisagem de um céu que enxergo azul por entre os prédios num dia chuvoso. Quando chove assim de mansinho, apenas para molhar o chão e deixar o dia sem a presença do sol que ilumina quase todos os dias por aqui, dá a sensação de que a gente pode ser feliz. Tirar um pouquinho da manhã para não fazer nada, deitar numa rede, sonhar de olhos abertos, sentir então a sensação de encontro de família ou de amigos, regado a comida com gosto de casa de vó.

Dá para sentir, em dias assim, a sensação da cachoeira caindo nas costas e as águas carregando com ela toda a energia acumulada ao longo do ano. É possível saborear o frio nos pés causado pelas correntezas que ficam nas calçadas deixadas pela chuva, em banhos nas biqueiras que escorregam dos telhados das casas.

A imaginação voa e dá para vivenciar o cheiro do café colocado no bule em cima do fogão para que ele não esfrie. Ou de mesa posta com xícaras que a mãe da gente compra e só tira do armário quando os filhos chegam por lá. É uma forma de amor não dito, mas sentido e mostrado em gestos e objetos. É "um perfeito amar", como diz a música.

Em dia chuvoso por aqui, é possível olhar para o céu e viajar por estradas com campos verdinhos da caatinga renascida de um dia para o outro após os primeiros pingos caídos do início do inverno. Dá para celebrar no tempo a alegria dos adolescentes que desafiam o medo e pulam das paredes dos açudes cheios, para mostrar que a diversão pode ser de alguns minutos, mas fica na pele pela vida toda.

A sensação de estar em casa num dia de folga e de chuva fina é de agradecimento pelas coisas vividas e aprendidas ao longo dos anos. É celebrar o hoje, mas sabendo que somos a soma de todas as experiências (boas e ruins) ao longo do tempo. Chuva, quando vem de mansinho, por aqui no Ceará, é como voltar para o aconchego de casa sempre. Todos os dias.