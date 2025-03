Nada será como antes, amanhã

Foto: DIVULGAÇÃO Avenida Monsenhor Tabosa Alique seque moloreictem quam

Caberá à Citinova, a transformação da Monsenhor Tabosa e da Avenida Dom Manuel, em corredores urbanos digitais. Não me refiro ao programa Corredores Digitais do Governo do Estado, mas a um corredor de fato, porque ladeado por prédios e história, caberá a essas áreas repletas de sumo de cidade, um conjunto de ações capaz de atrair inteligência, economia e gente.

Sim, gente, porque não bastam os produtos digitais. Será preciso ocupação de território. Do contrário bastaria tirar recursos de uma pasta qualquer para contratar gente de várias partes do mundo, a fim de que, remotamente, produzissem plataformas e demais maravilhas. Todavia não é só isso. Precisa transformar e mostrar que está transformando.

Lembrar que na definição de ecossistema, os seres que o habitam precisam se relacionar uns com os outros, além de interagir com o ambiente em que vivem. Dessa forma o entorno será fundamental na capacidade de atração de talentos, investimentos, empresas e, também, de atenção.

Duas vias

É claro que a inteligência artificial é a materialização de um estado sofisticado da inteligência humana que produziu um algoritmo capaz de ações inimagináveis. Mas o segredo desse sucesso está nos dados aos quais a IA tem acesso. Por isso, quando testamos DeepSeek e ChatGPT e outros tantos, estamos não apenas obtendo respostas, mas alimentando-os.

Assim se explica a briga entre rastreadores de IA, que coletam informações de sites abertos, e plataformas que restringem seus dados. Ora, por que o site de um observatório das cidades, por exemplo, que coleta a evolução geográfica de grandes municípios vai ceder toda sua inteligência construída para uma IA? Tem uma conta aí que não fecha.

Há quem defenda então, que a internet assim como conhecemos, razoavelmente livre, vai se fechando. E se fragmentando, e ficando mais cara, portanto, na mão de menos pessoas, que claro passarão a cobrar mais.

Impacto Social

A Social Brasilis é um negócio de impacto social. Mira o trabalho de inclusão, com ênfase no acesso à tecnologia como ferramenta de transformação, há cerca de 10 anos. Promove capacitação de populações periféricas, favelas e comunidades rurais, tanto no Brasil quanto no exterior.

A missão é empoderar jovens, professores e empreendedores com habilidades 4.0 e competências digitais. Um dos projetos é a Jornada Liga Steam que é um programa de formação cujo objetivo estimula desenvolvimento de novas tecnologias. Opera em Caucaia, em parceria com a ChildFound Brasil e Projeto Alegria da Criança.

Abes estratégica

A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), se apresenta como voz de 2.000 empresas associadas além de 80% do faturamento do setor de software e serviços no Brasil, e almeja a "construção de um Brasil mais digital e menos desigual". Desigualdade, na minha forma de ver, é a mãe de todos os nossos males.

Pois bem, a instituição lançou sua Agenda Regulatória 2025, com vários pontos interessantes para dar conta dessa luta. Destaco três com grande potencial estratégico: Soberania digital competitiva: que pode ser melhor compreendida como uma transformação digital, com protagonismo da capacidade de inovar localmente, mas sem deixar de interagir com ecossistemas tecnológicos globais.

A entidade fala em um fundo garantidor de fomento voltado para os municípios. Compras públicas: modernizar e desburocratizar as compras públicas, óbvio com segurança jurídica. E, por último, uma regulamentação do uso da Inteligência Artificial que busque um ponto ótimo, ou seja, nem desestimule investimento, nem se disfarce de liberdade para destruir construções civilizatórias centenárias.