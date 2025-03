Sobre reconhecimento facial

Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará Arena Castelão terá reconhecimento facial implementado até 2025.

O reconhecimento facial implementado no estádio Castelão, a partir de agora para todos e todas, uma vez que para determinadas áreas já era usual, e que por óbvio chegará amplamente aos locais públicos, é bom ou é ruim? É necessário e inevitável. Reza a lenda que em aeroportos já é usado há tempos. Um segredo de polichinelo, digamos. Mas onde fica a privacidade? Você pode se perguntar, com justa preocupação e curiosidade. Não existe mais, é a resposta mais honesta.

E não temos, porque não queremos ter. Nossos localizadores dos celulares são habilitados para que usemos o GPS do carro a fim de chegar àquele local que conhecemos, pelo caminho que não é novidade, mas ainda assim o seguimos. Nossas redes sociais estão repletas de nós mesmos. Ok, com grande dose de fantasia, mas estão lá nossos locais prediletos, nossos orgulhos, fragilidades, nosso time do coração, os rostos dos nossos filhos, hábitos de consumo, e demais pratos cheios para a engenharia social de um criminoso - ponto de partida de diversos crimes.

O próprio conceito de local público talvez deva ser repensado porque o local privado está exposto em lives, em reuniões online, em fotos cujas pessoas estão marcadas, e ao fundo outras aparecem – sem que tenham sido consultadas. Os carros são monitorados, há câmeras nos semáforos. Do mundo todo. Queremos ser fotografados. Não sendo, de pronto uma self registra a felicidade volátil frente ao espelho da academia. Se essa foto tiver só vinte curtidas, decepção...enfim, não queremos privacidade.

Então troquemos a preocupação pela privacidade, pela segurança dos dados. Esse é o debate a ser feito pelo planeta. Quem os usará? Que arcabouço jurídico e técnico de proteção será implementado a fim de que sejam bem usados, para os fins do Estado de direito? Aí sim.

Licor no Ninna

Iniciativa do Ninna Hub, chegou o Licor – Fórum de Lideranças de Inovação Corporativa. Trata-se de um evento que tem como público gestores, heads, coordenadores e gerentes das áreas de tecnologia das médias e grandes empresas de todos os segmentos. No mais recente encontro, abordou a importância do uso dos dados como bússola para crescer e orientar trajetórias de empresas e instituições. Esse assunto está posto e cada vez mais compreendido. É uma cultura chamada Data Driven que avança.

Ruim de falar, bom de fazer

A Algar Telecom inova com o evento do tipo Botathon que significa uma competição interna voltada ao desenvolvimento de soluções de automação e inteligência artificial (IA). Qualifica e oportuniza o uso de robotização e IA Generativa dentro da empresa, ao mesmo tempo que engaja áreas distintas a exemplo de negócios com tecnologia. Com duração de três a quatro dias, os Botathons oferecem treinamentos em plataformas low-code, e incentivam a criação ágil de protótipos. A empresa tem meta de implementar 100 robôs até o fim de 2025.



Economia criativa

Dados da plataforma Hotmart apontam o Ceará como um estado forte quando se trata de Economia Criativa. De acordo com a empresa, destaque para cinco nichos: educação, direito, negócios e carreira, geral, saúde e esportes. Um exemplo do que se trata: o perfil Vício de Estudante retrata conteúdos da área de Direito no Brasil. Acaba ajudando a preparar para a prova da OAB, até que se especializa nisso e começa a monetizar. Até o fechamento da coluna eram 431 mil seguidores.