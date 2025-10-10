Sistema de gestão de apostas e freio de arrumação

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-05-2025: Número de investidores estagna, porém o número de apostadores aumenta. Na foto, imagem ilustrativa de uma pessoa apostando em sites de bets. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Um Sistema de Gestão de Apostas e Participações. Trata-se de uma iniciativa do Serpro para fortalecer a estratégia de convívio com o setor de apostas no Brasil. E tem uma parte cujo nome já diz tudo: Módulo de Impedidos.

Para impedir ou minimizar que sejam enganados os usuários do Bolsa Família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada). Esse módulo é fundamental para a proteção social que a modelagem de negócios das "bets" atropela sem pena e sem dó.

Há nessa perspectiva uma abordagem de jogo responsável (se é que isso existe) para que se dê a regulação efetiva do mercado de jogos online e apostas esportivas, mas sem destruir as famílias, por meio de uma oferta quimérica.

É preciso lembrar que apostas se sustentam economicamente no perdedor. O lucro, a infraestrutura, e a felicidade dos pouquíssimos ganhadores são sustentados pela massa de perdedores, que não tem sequer argumento para reclamar uma vez que optaram por fazer parte dessa lógica insana. O Sistema de Gestão também promete coletar dados para o combate a crimes, a exemplo de lavagem de dinheiro e manipulação de resultados.

A Inteligência do Leonardo

O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci comemora premiação nacional após atingir a marca de mil vidas impactadas com o uso do "No Harm", sistema de inteligência artificial voltado para a farmácia clínica. A tecnologia apoia o trabalho dos farmacêuticos na análise técnica das prescrições médicas, criando barreiras que evitam erros capazes de gerar danos aos pacientes.

Implementado no HELV em julho último, o programa analisou quase 30 mil prescrições e realizou 2 mil intervenções farmacêuticas. Como o "No Harm" já estava em uso em outras unidades da rede da Secretaria da Saúde do Ceará, a exemplo do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, Hospital Regional Norte e Regional do Cariri, o impacto geral é estimado em mais de 35 mil pessoas.

Cimento Apodi

A Cimento Apodi anuncia uso de inteligência artificial de maneira estratégica. Uma plataforma foi desenvolvida durante 12 meses, pelos engenheiros da Apodi trabalhando em conjunto com estudantes de Engenharia de Software, Ciências da Computação e Engenharia de Produção da UFC (Campus Russas).

O sistema monitora e ajusta a operação do moinho de cimento, aprendendo continuamente com o processo. Analisa 276 variáveis, processando mais de 2 milhões de combinações a cada 30 segundos. Com base nessas análises, define automaticamente a configuração operacional mais eficiente, garantindo maior produtividade, qualidade consistente e menor consumo de recursos naturais.

Entre os resultados, aumento de até 13% na produtividade e reduz emissões de gases de efeito estufa. Tem uma cereja do bolo aí nessa questão: a junção da indústria privada com o capital intelectual da universidade pública. Isso é ouro puro.

Mais governança para Pix

Novas resoluções publicadas pelo Banco Central do Brasil exigem avanço para o sistema financeiro nacional. Governança, compliance e segurança cibernética, devem elevar o nível de confiança e transparência no mercado, diz Nayara Sales, diretora de compliance da Mêntore. Entre outras pautas, há redefinição de critérios de governança para participação no Pix.

Para as instituições de pagamento não autorizadas, as mudanças impõem restrições imediatas, como o limite de R$ 15 mil por operação. Já as instituições autorizadas terão o desafio de adaptar-se ao novo nível de exigência, aprimorando controles internos, gestão de riscos e governança.