Fábrica de Programadores: os 10 melhores

Por Hamilton Nogueira. Pedagogo, jornalista, ex-analista de sistemas e mestre em Ciência Política com trabalho em Desinformação. Escreve sobre Tecnologia na perspectiva do comportamento, desenvolvimento e esperança de dias melhores
Abaixo, em ordem alfabética, os 10 melhores projetos desenvolvidos ao longo do ciclo 2025 do Fábrica de Programadores. Ao longo dos últimos meses dois mil jovens, idealizaram e executaram os seus jogos digitais. Nesse processo foram conhecendo lógica de programação, que é a base do entendimento para formação de um profissional que falta no mercado: o programador (a). A finalíssima é dia 11 de dezembro pela manhã e saberemos os três melhores.
1 - The Last Coder de Irisbarney Damasceno Martins Filho (EEEP Profa. Luiza de Teodoro Vieira - Pacatuba)
2 - Destino inestimável de Dylan Ribeiro (Escola Sesi Senai Roberto Proença de Macêdo - Fortaleza)
3 - Eco Ville de João Vitor Rodrigues de Oliveira (EEEP Francisca Castro de Mesquita - Reriutaba)
4 - Em busca de abrigo de Lívia Karoliny Aguiar Sobreira Costa (EEEP Prof. Joaquim Antônio Albano - Fortaleza)
5 - ErasVerso de Ana Victoria Viana dos Santos (EEEP Paulo Petrola - Fortaleza)
6 - Ecos da Mansão Verde de André Levy Queiroz dos Santos (EEEP César Campelo - Fortaleza)
7 - Neblina e Sinais de Geovana da Silva Félix (EEEP Prof. Sebastião Vasconcelos Sobrinho - Tianguá)
8 - Nira, o último raio de luz de Antonia Iasmara Pacheco da Silva (EEEP Dr. José Alves da Silveira - Quixeramobim)
9 - Pythonzinho de Luciano Ravette Silva (EEEP José Ciro Nogueira Machado - Solonópole)
10 - Ventos do Sertão de Gabriel Nogueira de Araújo Almeida (EEEP Anderson Borges de Carvalho - Juazeiro do Norte)
A agricultura familiar no Ceará conta agora com uma ferramenta interessante: a plataforma Raízes Cearenses, desenvolvida pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce). Trata-se de um sistema que permite a agricultores familiares, agroindústrias, cooperativas e associações cadastrarem seus produtos para conexão direta com consumidores em todo o Estado. Entenda como uma vitrine digital.
A pernambucana Serttel anuncia o desenvolvimento de uma Bicicleta Elétrica para Entregador de Delivery. Trata-se de um protótipo de baixo custo de manutenção, maior autonomia e maior eficiência operacional a ser utilizada de forma compartilhada, com tarifas acessíveis. Tem velocidade máxima de 32 km/h, autonomia de 60 km, freios a disco dianteiros e traseiros, sistema de 7 marchas e GPS integrado para monitoramento. Vai para fase de testes em campo e é uma das três selecionadas no Edital de Inovação Aberta em Ciclomobilidade de Fortaleza.
