Fábrica de Programadores: os 10 melhores

Foto: João Filho Tavares Em sua quarta edição, Fábrica de Programadores incorpora conteúdos voltados à IA





Abaixo, em ordem alfabética, os 10 melhores projetos desenvolvidos ao longo do ciclo 2025 do Fábrica de Programadores. Ao longo dos últimos meses dois mil jovens, idealizaram e executaram os seus jogos digitais. Nesse processo foram conhecendo lógica de programação, que é a base do entendimento para formação de um profissional que falta no mercado: o programador (a). A finalíssima é dia 11 de dezembro pela manhã e saberemos os três melhores.

1 - The Last Coder de Irisbarney Damasceno Martins Filho (EEEP Profa. Luiza de Teodoro Vieira - Pacatuba)

2 - Destino inestimável de Dylan Ribeiro (Escola Sesi Senai Roberto Proença de Macêdo - Fortaleza)

3 - Eco Ville de João Vitor Rodrigues de Oliveira (EEEP Francisca Castro de Mesquita - Reriutaba)

4 - Em busca de abrigo de Lívia Karoliny Aguiar Sobreira Costa (EEEP Prof. Joaquim Antônio Albano - Fortaleza)

5 - ErasVerso de Ana Victoria Viana dos Santos (EEEP Paulo Petrola - Fortaleza)

6 - Ecos da Mansão Verde de André Levy Queiroz dos Santos (EEEP César Campelo - Fortaleza)

7 - Neblina e Sinais de Geovana da Silva Félix (EEEP Prof. Sebastião Vasconcelos Sobrinho - Tianguá)

8 - Nira, o último raio de luz de Antonia Iasmara Pacheco da Silva (EEEP Dr. José Alves da Silveira - Quixeramobim)

9 - Pythonzinho de Luciano Ravette Silva (EEEP José Ciro Nogueira Machado - Solonópole)

10 - Ventos do Sertão de Gabriel Nogueira de Araújo Almeida (EEEP Anderson Borges de Carvalho - Juazeiro do Norte)

Foto: João Filho Tavares Alunos classificados para apresentação dos projetos de games na edição 2024 do Fábrica de Programadores. O pódio foi inteiramente conquistado por mulheres.

Agricultura familiar

A agricultura familiar no Ceará conta agora com uma ferramenta interessante: a plataforma Raízes Cearenses, desenvolvida pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce). Trata-se de um sistema que permite a agricultores familiares, agroindústrias, cooperativas e associações cadastrarem seus produtos para conexão direta com consumidores em todo o Estado. Entenda como uma vitrine digital.

Sobre bicicleta

A pernambucana Serttel anuncia o desenvolvimento de uma Bicicleta Elétrica para Entregador de Delivery. Trata-se de um protótipo de baixo custo de manutenção, maior autonomia e maior eficiência operacional a ser utilizada de forma compartilhada, com tarifas acessíveis. Tem velocidade máxima de 32 km/h, autonomia de 60 km, freios a disco dianteiros e traseiros, sistema de 7 marchas e GPS integrado para monitoramento. Vai para fase de testes em campo e é uma das três selecionadas no Edital de Inovação Aberta em Ciclomobilidade de Fortaleza.