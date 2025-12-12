Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,11.12.2025: Premiação Fábrica de Programadores. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Com a timidez de uma adolescente quando precisa entrar no mundo dos adultos, Lívia Karoliny Aguiar Sobreira Costa, aluna da EEEP Prof. Joaquim Antônio Albano em Fortaleza, subiu ao palco para receber um notebook e o troféu de vencedora do Fábrica de Programadores 2025.

Há cerca de 5 meses quando as duas mil primeiras pessoas acessaram o link da inscrição, esgotando as vagas em pouco mais de dois dias, iniciou-se uma jornada que culminou com a festa da última quinta (11) de manhã. Foi ali que os 10 melhores expuseram seus pitchs, dentre os quais destacou-se a temática meio ambiente.

O jogo de Lívia tem o nome de “Em busca de abrigo”. Ela o descreve como uma aventura ambientada “onde a destruição ambiental prevalece, diversos animais são forçados a abandonar seus lares para sobreviver (...) e suas histórias se entrelaçam, guiadas pelo mesmo objetivo: encontrar um abrigo seguro”.

Um porto confiável, sabemos, é uma educação de qualidade, no qual vemos jovens desenvolvendo plataformas, entendendo lógica de programação, criando imagens, códigos, caminhos, resultados e soluções digitais para problemas cotidianos.

O Fábrica de Programadores premiou uma Lívia, mas apresentou possibilidades para a vida de Davis, Marias, Victorias, Geovanas, Lucianos, Pedros e Franciscas. Porque é com oportunidade e conhecimento que construímos um sólido abrigo.

A venda da Suri

A Suri, startup especializada em soluções “conversacionais”, que consiste na complexa missão de organizar a barafunda das múltiplas formas de contato com empresas, teve sua venda encaminhada para a TOTVS. A operação declarada é de R$ 28 milhões. Está agora em fase de avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do cumprimento das condições previstas no contrato firmado entre as partes

Gestão Hospitalar

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), que faz a gestão compartilhada de unidades de saúde no Ceará, usa automação para melhoramento de fluxos das unidades de saúde geridas. Uma delas é o NoHarm.ai para auxílio de farmácia clínica. De acordo com um levantamento, de janeiro à julho de 2025, nas unidades Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV) e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), mais de 35 mil vidas foram impactadas.



Be Readi

A Be Readi está com inscrições abertas para o curso “Inteligência Artificial no Direito Imobiliário: teoria e prática”, que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 18h às 22h, no Espaço Ficar da SJ Imóveis. A proposta da capacitação é demonstrar, com exemplos aplicados, como a IA pode ser utilizada para otimizar processos documentais e dar mais agilidade às decisões no ambiente imobiliário.

