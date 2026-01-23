Do aguapé ao data center

Foto: IGOR DE MELO Família caminha pela estrada, no Cariri Foto: Igor de Melo, em 13/02/2011

No interior do carro que cruza o interior cearense há uma reza silente. "Pelo figo da figueira que o passado beliscou" e pelo vidro da janela que a política melhorou, o que se vê é inquietude.

Nesse passado "os mortos são bons porque não comem o pão dos vivos". Também são bons "porque não ocupam lugar na estrada", que gente demais para tanger é suplício em demasia. De tanto "minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou" já nem dor se sentia, tantos eram os rebentos em cujas bocas nada ia.

Hoje, a casa abandonada, a qual devíamos "deixar dormir em paz na solidão" se recusa a ir para São Paulo como solução. Quer ficar lá austera e vigorosa dando de comer aos seus filhos.

Essa casa, que outrora apenas tinha "três cadeiras de madeira, uma sala, mesa ao centro”, um “pau d'arco florindo à porta sob o qual ainda há pouco" dezenas de anos de abandono político enterraram a "filha morta", quer ver cair o resultado das nuvens de bits vindas de fora.

"A menina sentada roendo a merenda" agora tem uma cisterna e um celular. É bem verdade que nem sempre o que está na tela dá orgulho, mas a ligeireza com que as palavras, as cores, as formas, florescem diante dos olhos, virou esperança de dias melhores.

Portanto, "companheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a casa abandonada", não "deixa ela em paz dormir" porque muito se tem de produzir.

Um novo tipo de casa que "não tem lá fora”, “não tem lá dentro" e cujo teto dá abrigo a dados e informações. Curioso é que ao invés de pegarmos a estrada em busca de oportunidades, "as mariposas" vieram até nós. E certamente não foi "pelo ar puro da alvorada".

Logo, nem "o ramo do alecrim cheiroso" vai conseguir "espantar o bando, o bando buliçoso" do Iracema Digital, por exemplo, que diz: chegou nossa vez de querer algo em troca. Porque "senão não acontece nada não, nada, uma velha sentada, o ruído da renda, nada, nada, uma chaminé à toa de uma fábrica montada, não acontece nada não, nada, absolutamente nada"

Kindle

O Kindle, aquele aparelhinho fabuloso, que nos poupa das chatíssimas notificações das redes sociais, brilhou em 2025. A Amazon revela que os leitores brasileiros consumiram mais de 1.7 bilhão de páginas por mês. Janeiro foi o mês que mais se leu. O período que o equipamento é mais acessado é à noite. O Romance é o gênero mais popular, seguido por Literatura & Ficção e Jovens Adultos. Isso mostra que o brasileiro lê sim. Lê até bastante, embora essa impressão pode ser questionada quando comparada a outros países.