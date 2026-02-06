Um trem para o presente

Foto: Fernanda Barros/ O POVO Pedra da Galinha Choca, em Quixadá.

Quixadá inaugura no início de março uma estação tecnológica. Fica numa antiga e bela unidade da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA). Daí, o trem.

O espaço terá gestão compartilhada entre a Prefeitura deste município, Universidade Federal do Ceará que, lembremos, tem um campus temático lá, IFCE e Sebrae. Estará bem acompanhada, portanto.

A missão da Estação Tecnológica é "Transformar o Sertão Central em um polo de inovação tecnológica, capacitando talentos locais e conectando-os a oportunidades globais, sem perder a nossa identidade cultural". Missão grandiosa, necessária e histórica tal qual o prédio que a abriga.

Porém tem também um objetivo não explicito: criar no interior do Ceará uma classe média próspera, que goste do local onde mora, que crie oportunidades lá, que desenvolva a cidade, inclusive urbanisticamente, que desconcentre renda, e, desconcentrando renda, que o Estado se desenvolva.

Uma relação de cursos já começa a circular, e envolve pensamento empreendedor, inovação para pequenos negócios, captação de recursos, iniciação em IA, além de ciclos de hackathons.

Há inclusive um chamamento público em aberto para que 10 startups em fase de ideação ou validação submetam suas ideias. Vencedoras terão mentoria, capacitação, networking e acompanhamento para evolução do modelo de negócios.

Um hub para os games

Foi inaugurado na última semana, um hub de games para o Ceará. É o primeiro hub do Nordeste para desenvolvimento de games. E é preciso relacionar essa abertura à uma estratégia estruturada, de estado, gerida pela Câmara Setorial do Desenvolvimento Econômico da Cultura, ligada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Lembrar que há marco legal para os jogos eletrônicos, publicado em 2024 pela Presidência da República. Favor não confundir com bets.

Pois bem, esse hub tem por finalidade conversar com Instituições Científicas, Tecnológicas, e de Inovação (ICT's, Universidades, centros tecnológicos, escolas, hubs privados) e assim criar capilaridade no Estado. A página cearajogos.com.br ajuda muito nesse entendimento. Na prática, uma aceleradora de negócios do hub trabalhará modelagem a fim de internacionalizar os produtos aqui desenvolvidos.

Novos Talentos

Estão abertas, até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para a nova edição do curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. É voltado para estudantes de Jornalismo a partir do 3º semestre. O processo seletivo inclui provas de Português e Atualidades e Redação, além de um ciclo de palestras com profissionais da área. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos



