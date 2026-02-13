De Bad Bunny ao Roblox

Foto: Foto por PATRICK T. FALLON / AFP Deputada brasileira propôs conceder título de cidadão honorário ao cantor Bad Bunny, após show no Super Bowl LX

Essa semana uma tempestade de comunicação sobre Banco Master, sobre Bad Bunny, sobre carnaval, eleições 2026 e canetas emagrecedoras. Difícil concorrer com isso, porém uma notícia furou essa lógica: o Roblox.

Para quem não está habituado ao tema, trata-se de um jogo, que é uma plataforma, mas é também um ambiente comunicacional. Brilhante, diga-se passagem. Porém não agiu e não está agindo com rigor necessário contra o câncer contido nele: a violência.

Lá dentro, na imensidão do tudo é possível, muitos crimes foram cometidos, muitos crimes são cometidos. Outro caso também mundialmente impactante, esse dos arquivos Epstein, joga luz em um mundo que não se admite mais.

E é importante dizer que há muito tempo o próprio algoritmo já poderia fazer um filtro do que é criminoso e do que não é. Se o crime passa é porque alguém assim decidiu. Isso vale para toda a rede.

A HMIT Tecnologia é uma empresa cearense especializada em soluções fiscais, e desenvolveu um sistema que já está em operação em empresas com atuação nacional. Na prática inicia a adaptação para o novo modelo tributário. Declara que apenas em janeiro de 2026, seus clientes já emitiram mais de 2 milhões de notas fiscais no novo modelo.

Explica que a nova Nota Fiscal exige organização avançada dos arquivos XML, base para cálculos, cruzamentos e validações das regras do IBS e da CBS. E diz que a automação permite ganhos de eficiência estimados em até 75%, além de reduzir inconsistências que podem afetar faturamento e aproveitamento de créditos.

O AJE Insights acontecerá no dia 5 de março promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. A edição conta com a participação de Miguel Nicolelis, reconhecido internacionalmente pelos avanços e reflexões sobre pesquisas tecnológicas.

Será a partir das 18h, na Universidade de Fortaleza (Unifor), mirando empresários, lideranças e profissionais interessados em inovação, ciência e futuro. O tema será “Inteligência Artificial X Inteligência Natural – Uma Disputa Desigual”.

O Ninna Hub encerrou 2025 declarando 22 startups ativas em residência, mais de 1300 em sua base e apoiando diretamente a captação de R$ 3.292.385,49 para empresas do portfólio ao longo do ano. Entre os principais marcos do período está o primeiro exit de uma startup residente.

A Suri, empresa especializada em soluções de conversational commerce, teve sua venda confirmada para a TOTVS por R$28 milhões. A Suri atua com automação e gestão de interações comerciais em canais como WhatsApp, Instagram e Facebook.

A startup atende atualmente mais de 1.000 clientes e projeta uma receita líquida de aproximadamente R$14 milhões em 2025, consolidando-se como uma das principais soluções do segmento no país.

