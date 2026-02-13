De Bad Bunny ao Roblox

Por Hamilton Nogueira. Pedagogo, jornalista, ex-analista de sistemas e mestre em Ciência Política com trabalho em Desinformação. Escreve sobre Tecnologia na perspectiva do comportamento, desenvolvimento e esperança de dias melhores
Essa semana uma tempestade de comunicação sobre Banco Master, sobre Bad Bunny, sobre carnaval, eleições 2026 e canetas emagrecedoras. Difícil concorrer com isso, porém uma notícia furou essa lógica: o Roblox.
Para quem não está habituado ao tema, trata-se de um jogo, que é uma plataforma, mas é também um ambiente comunicacional. Brilhante, diga-se passagem. Porém não agiu e não está agindo com rigor necessário contra o câncer contido nele: a violência.
Lá dentro, na imensidão do tudo é possível, muitos crimes foram cometidos, muitos crimes são cometidos. Outro caso também mundialmente impactante, esse dos arquivos Epstein, joga luz em um mundo que não se admite mais.
E é importante dizer que há muito tempo o próprio algoritmo já poderia fazer um filtro do que é criminoso e do que não é. Se o crime passa é porque alguém assim decidiu. Isso vale para toda a rede.
A HMIT Tecnologia é uma empresa cearense especializada em soluções fiscais, e desenvolveu um sistema que já está em operação em empresas com atuação nacional. Na prática inicia a adaptação para o novo modelo tributário. Declara que apenas em janeiro de 2026, seus clientes já emitiram mais de 2 milhões de notas fiscais no novo modelo.
Explica que a nova Nota Fiscal exige organização avançada dos arquivos XML, base para cálculos, cruzamentos e validações das regras do IBS e da CBS. E diz que a automação permite ganhos de eficiência estimados em até 75%, além de reduzir inconsistências que podem afetar faturamento e aproveitamento de créditos.
O AJE Insights acontecerá no dia 5 de março promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. A edição conta com a participação de Miguel Nicolelis, reconhecido internacionalmente pelos avanços e reflexões sobre pesquisas tecnológicas.
Será a partir das 18h, na Universidade de Fortaleza (Unifor), mirando empresários, lideranças e profissionais interessados em inovação, ciência e futuro. O tema será “Inteligência Artificial X Inteligência Natural – Uma Disputa Desigual”.
O Ninna Hub encerrou 2025 declarando 22 startups ativas em residência, mais de 1300 em sua base e apoiando diretamente a captação de R$ 3.292.385,49 para empresas do portfólio ao longo do ano. Entre os principais marcos do período está o primeiro exit de uma startup residente.
A Suri, empresa especializada em soluções de conversational commerce, teve sua venda confirmada para a TOTVS por R$28 milhões. A Suri atua com automação e gestão de interações comerciais em canais como WhatsApp, Instagram e Facebook.
A startup atende atualmente mais de 1.000 clientes e projeta uma receita líquida de aproximadamente R$14 milhões em 2025, consolidando-se como uma das principais soluções do segmento no país.
