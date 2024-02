Por onde anda nossa cozinha ancestral?

Foto: Mario Sabino/ Divulgação Colunista Vanessa Moreira com Dona Popoca, marisqueira em Porto dos Barcos, Itarema

Ter a chance de viajar pelo Ceará para pesquisar a cultura alimentar me permite conhecer lugares muitas vezes escondidos no mapa, que me apresentam pessoas e comidas testemunhas de uma sabedoria tradicional, que contam de um Ceará diverso, cheio de particularidades, que resiste misturando tradição e novidade. São encontros para ouvir histórias sobre o que se comia e o que se come, histórias de vida e histórias de receitas como pancão, doce de espécie, filhós, chibé, aluá, sarrabulho, mocororó, mungunzá, malassada, pamonha, chegadinha, caroço de jaca, maria farinha.

Entendi, até agora, que as conversas e as experiências em torno da comida mantêm vivas as memórias de um povo, que não teve sua história registrada oficialmente como deveria. A tradição oral tem sido relicário das nossas receitas, preservando muito mais do que um modo de fazer, já que mantém viva e fortalecida nossa identidade, fazendo a manutenção de repertórios para um cotidiano ordinário, que tem se esvaindo com o tempo.

Os poucos registros que temos sobre nossas receitas e hábitos não são de comida do dia a dia, apresentando quase sempre as comidas de festa, que nem sempre estão na mesa de todo cearense, como o strogonoff, a lasanha e o peixe à delícia.

Na Biblioteca Pública do Ceará, espaço com a função de ser guardião dos nossos escritos, tem alguns livros como o do Alberto Galeano, intitulado "A cozinha dos cabeças-chatas - uma excursão pelo campo da culinária, da história e do folclore dos cearenses", referindo-se à comida cearense como rústica, como se não fosse genial toda a engenhosidade de uma casa de farinha, grande símbolo da nossa alimentação.

O Ceará é carente de um acervo sobre sua cultura alimentar e qualquer tentativa de registrá-la é um reparo histórico com um povo que foi estigmatizado pela fome, enquanto se reinventava com tecnologias sociais e preparações culinárias muito elaboradas.

Quero aqui falar do que tenho visto no caminho, tão presente na vida de muita gente, convidando para um olhar atento para o que estamos comendo. Falar de comida é falar de fartura, de escassez, de festa, de rua, do passado, do presente e do futuro.

Quero pensar junto, por exemplo, por que a maioria das padarias e das cafeterias de Fortaleza não tem a identidade cearense nos seus doces bonitos na vitrine. Serão reflexões sobre a nossa cultura, alimentação, estilo de vida, consumo e a forma de estar no mundo. Eu entendo que é uma forma de pensar como adiar o fim do mundo, como Ailton Krenak vem nos chamando atenção.