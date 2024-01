Fim dos privilégios ou novos privilegiados?

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministro Fernando Haddad, da Fazenda

.

O ministro Fernando Haddad está convencido de que o fim de privilégios e benefícios de diversas naturezas, sobretudo fiscais, concedidos a grupos setoriais não reverteram em ganhos para o conjunto da sociedade que justifiquem a União abdicar de bilhões em arrecadação que poderiam ajudar a colocar as contas no lugar e o governo a fazer os investimentos nas prioridades enunciadas por Lula na campanha.

Trata-se de uma posição clara, principiológica, de que se pode divergir em parte ou no todo, mas que demonstra um compromisso com uma linha de condução do Ministério da Fazenda voltada para uma gestão fiscalmente responsável, o que vem agradando ao mercado e ao setor produtivo.

Mas há uma tremenda incongruência, capaz de derrubar o discurso do ministro, nas ações cada vez mais explícitas do presidente, do PT e de vários outros ministérios no sentido oposto: canalizar os privilégios para aqueles mais próximos, criando novas castas e novas discrepâncias.

Não se trata de novidade, aliás. O que surpreendeu muita gente foi o norte dado por Haddad a sua pasta, isso sim. Quanto ao que vem sendo chamado nos últimos dias mais generalizadamente de capitalismo de Estado, esta foi uma marca dos governos anteriores do PT, que, muitas vezes, descambou para esquemas de corrupção e desperdício de bilhões em dinheiro público em projetos megalômanos, ideologicamente motivados, que muitas vezes não chegaram nem a ser implementados.

O surpreendente e preocupante é que o presidente tenha entendido que sua vitória em 2022 se deu porque a sociedade avalizou a volta dessa política. De duas, uma: ou Lula e o PT não entenderam a natureza de sua volta ao poder, ou resolveram dar uma banana à promessa de uma frente ampla para vencer as ameaças à democracia e achar que poderiam apenas voltar ao que era antes, inclusive compensando companheiros que só segundo sua régua foram injustiçados ou coisa que o valha.

A ação escancarada do presidente, usando um ministro como garoto de recados, para aboletar Guido Mantega no comando da Vale, uma empresa privatizada há 26 anos, mostra um político esquecido das circunstâncias que o reabilitaram eleitoralmente depois da reabilitação judicial.

Não é viável por quatro anos sustentar um governo em que Haddad seja a face responsável para, na camada de baixo, tentar restabelecer mecanismos que deram errado no passado.

A defesa de subsídios que vão da construção de navios (prioridade nacional em 2022?) a querosene de aviação, projetos impulsionados pelo BNDES, e gastos bilionários em refinarias e noutras plantas que já drenaram outros tantos bilhões décadas atrás não estavam na plataforma de campanha do Lula de 2022.

Ele foi escolhido por grande parcela de um eleitorado refratário ou no mínimo desconfiado em relação ao PT pela necessidade mais premente de remover Jair Bolsonaro do poder pelo risco que ele representava à democracia, à saúde pública, ao meio ambiente e a outros aspectos essenciais da vida em sociedade. A estarrecedora revelação de uma Abin paralela para prestar serviços diversos ao aspirante a autocrata apenas comprova que as razões para preocupação eram concretas e graves.

Seguir ostensivamente pela vereda do "vão ter de engolir", válida para Mantega na Vale e para o retorno dos projetos do Estado gastador, pode ser um caminho sem volta para o presidente experimentar o que vem acontecendo há anos na Argentina e agora ameaça ocorrer nos Estados Unidos: a alternância a cada eleição entre esquerda e direita, pelo fato de ninguém conseguir furar a polarização e ampliar seu eleitorado.

Haddad demonstrou ter clareza desse risco desde 2018 e repetiu isso na última semana no Roda Viva. Sabotá-lo ou usá-lo de cavalo de Troia para o projeto oposto ao seu é o pior dos caminhos possíveis.