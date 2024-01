Lupi em agendas entre Sarto e o PDT

Foto: FABIO LIMA MInistro Carlos Lupi

Presidente licenciado do PDT Nacional, o ministro Carlos Lupi (Previdência) estará hoje em Fortaleza, onde entrega ações em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a Câmara Municipal. A agenda do ministro começa às 9h30min no Vicente Pinzón, onde Lupi participa com o prefeito José Sarto (PDT) da entrega da primeira etapa das obras dos Boxes do Empreendedor. Depois, o pedetista segue para a Câmara Municipal, onde inaugura agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na sede do Legislativo. Por fim, às 16h, o ministro da Previdência comanda cerimônia que empossará nova Comissão Provisória do PDT Ceará, com o ex-senador Flávio Torres no comando. O ato, que deve ser acompanhado pelo deputado André Figueiredo (PDT) e outros pedetistas de peso, marca fim do embate pelo comando local do partido.

Começa o pré

Muito aguardado por muita gente em Fortaleza, o Pré-Carnaval ganha vida e corpo hoje em várias regiões da cidade. Show dos mais concorridos promete ser o do Olodum, marcado para 20h na Praça do Ferreira.

Belchior

O Centro Cultural Belchior, equipamento da Prefeitura de Fortaleza na Praia de Iracema, inicia hoje ciclo de apresentações pré-carnavalescas do bloco "Esse Ano Eu Não Morro", em homenagem ao grande cantor cearense.

Belchior II

Com shows marcados para os dias 12, 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro, sempre no CCBel e a partir das 18h, o bloco terá participação de diversos artistas convidados, inclusive de Vanick Belchior, filha de Belchior.

Defensoria

Defensoria Pública do Ceará em festa com número recorde de atuações em 2023. Segundo balanço do órgão, foram mais de 1,5 milhão de procedimentos no ano, um aumento de 13% na produtividade com relação a 2022.

Feminicídio

Movimentos sociais realizam hoje ato em memória à artista venezuelana Julieta Hernández, vítima de feminicídio em Manaus. Ato começa às 16h com ciclociata entre as Praças do Ferreira e da Gentilândia.

Célio 2024

Célio Studart (PSD) parece ter tomado gosto pela ideia de sair pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Resta saber se o partido dele, o PSD, não prefere manter diálogo com o PT de Elmano de Freitas e Camilo Santana.

Psol em Fortaleza

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) defende que o Psol lance uma mulher como pré-candidata do partido à Prefeitura de Fortaleza. Ele destaca que ainda não existe pré-candidato "fechado" do partido, mas cita "seis potentes nomes" possíveis.

Limpeza

Terceirizados da limpeza pública de Fortaleza continuam em negociações com empresas e Prefeitura em busca do pagamento de salários de dezembro e de direitos da categoria, informa o sindicato Seeaconce.

Mobilização

Marcada para ontem, reunião entre a categoria e o secretário João Marcos (Planejamento e Gestão) foi adiada para a próxima segunda-feira. Sindicato promete realizar manifestações até a quitação dos pagamentos.

Horizontais

A Cagece anuncia investimentos em quase R$ 109 milhões para nova obra do programa Águas do Ceará em Fortaleza, que quer melhorar setorização do abastecimento e modernizar sistemas de controle da pressão e da vazão de água. /// Ação promete reduzir ocorrências de perdas de água na Capital.