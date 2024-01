Elmano veta gastos do Estado com Carnaval

Foto: AURÉLIO ALVES Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT)

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará desta sexta-feira, 12, decreto do governador Elmano de Freitas (PT) vedando a realização, por órgãos e entidades estaduais, de "despesa pública ou de repasse de recursos" com finalidade de "patrocínio e apoio a eventos festivos relacionados ao Carnaval". O "veto" do petista não se aplica, no entanto, a atividades desenvolvidas no Sistema Estadual de Cultura ou que sejam financiadas por emendas parlamentares impositivas do Orçamento federal. O petista justifica a medida pela "necessidade de se priorizar a realização de gastos públicos destinados a áreas que, no atual momento, demandam atendimento emergencial e que impactam mais fortemente a qualidade de vida da população cearense". Atualmente, o Estado se prepara para um ano com perspectiva de chuvas abaixo da média.

Safra perdida

O governador também editou decreto isentando produtores rurais do pagamento de reembolso de sementes e mudas da safra 2022 em 136 municípios. Emergências provocaram perdas superiores a 50% da safra.

Lula

Questão hídrica do Estado deve ser reforçada ao presidente Lula na próxima quarta-feira, quando o petista estará de viagem ao Ceará. Presidente vem ao Estado para formalizar nova sede do ITA no Ceará.

PDT cresce

André Figueiredo (PDT) confirmou ontem primeiros convites feitos a vereadores de outros partidos para filiação ao PDT: Ana Aracapé (PL) e Kátia Rodrigues (Cidadania). Outros vereadores devem migrar para o pedetismo.

Mão amiga

Dura fala da deputada Luizianne Lins (PT) à Rádio O POVO/CBN sobre a relação com o ministro Camilo Santana (PT): "Nunca me ajudou em nada". Vale lembrar que voz do petista terá peso grande na disputa de 2024 em Fortaleza.

"Lugar"

"É uma relação a ser construída, não sei nem dizer direito, porque, na verdade, eu estou onde eu sempre estive. Se houve alguma mudança de lugar, na política, não fui eu que mudei", continua Luizianne.

Volta às aulas

Foto: AURÉLIO ALVES Ministro da Previdência Carlos Lupi em ato com pedetistas durante visita a Fortaleza

Ministro petista, mas pedetista

Mesmo ministro de Lula, Carlos Lupi (PDT) acabou tendo passagem "discreta" para petistas durante viagem ao Ceará ontem. O ministro chegou a se reunir com Elmano de Freitas, mas o encontro sequer recebeu registro de imagem nas redes do pedetista.

Dedicação

A "estrela" da passagem de Lupi acabou sendo a ala do PDT que defende a reeleição de José Sarto (PDT). Ao longo do dia, Lupi participou de três eventos com o grupo, incluindo posse do novo comando do PDT-CE.

Filiações

Na ocasião, o grupo anunciou inclusive uma série de novas filiações ao PDT de Fortaleza de olho na eleição deste ano. Um dos destaques é o secretário da Regional 2, Rennys Frota, que era cota do PSD na gestão.

Horizontais

