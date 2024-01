PDT cobra mandato de Evandro na Justiça

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão

.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) Nacional acionou na Justiça Eleitoral o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), cobrando que o parlamentar perca o mandato de deputado estadual por desfiliação partidária. A ação, que aponta possível infidelidade partidária no caso, foi apresentada na noite da última sexta-feira, 12, e também inclui a nova sigla de Evandro, o Partido dos Trabalhadores (PT), no processo. A cobrança do mandato de Evandro, assim como de qualquer outro deputado que peça desfiliação da legenda, já era dada como certa por lideranças do PDT Ceará, como o deputado André Figueiredo (PDT). "Em sendo necessário iremos até o Tribunal Superior Eleitoral", disse ao O POVO. Evandro se filiou ao PT em dezembro do ano passado de olho em entrar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Anuência

Apesar da cobrança, o PDT dificilmente obterá decisão contrária a Evandro na Justiça do Ceará, uma vez que o TRE-CE já decidiu, em outubro passado, que o deputado teve carta de anuência válida para deixar o partido.

Jogo duro

A aposta do PDT Nacional, no entanto, é que a decisão local favorável ao presidente da Assembleia Legislativa seja revertida no TSE, como já teria ocorrido em casos semelhantes em outros estados. Disputa vai longe.

Atentos

Além de Evandro, outros 14 deputados estaduais – entre efetivos e suplentes – do PDT Ceará tentam justificar possível desfiliação do partido junto à Justiça Eleitoral. Caso ainda aguarda julgamento no TRE-CE.

Caucaia...

Ex-prefeito Zé Gerardo Arruda confirmou na última semana pré-candidatura pelo PDT à Prefeitura de Caucaia. Com isso, disputa já tem seis pré-candidaturas, incluindo o também ex-prefeito Naumi Amorim (PSD).

...embolada

Outros pré-candidatos incluem o vice Deuzinho Filho (União), Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB) e algum aliado do prefeito Vitor Valim (PSB), que não disputará eleição. MDB também pode lançar nome.

Coordenados

Fundações nacionais do PDT, do PSDB e do Cidadania prometem pautar diversos temas delicados para o Ceará, principalmente na segurança pública. Ação é organizada pelo vice-prefeito Élcio Batista (PSDB).

Foto: FCO FONTENELE Carmelo Neto, deputado estadual

PL começa giro por 2024

PL do Ceará quer lançar ou apoiar algum candidato em todos os 184 municípios do Ceará. Quem afirma a tese é o presidente local da sigla, deputado Carmelo Neto (PL), que iniciou na última semana um "giro" de eventos do partido pelo Interior.

Eventos

Na quinta-feira, o deputado esteve em Caucaia, onde o PL deve lançar Coronel Aginaldo, marido da deputada Carla Zambelli (PL-SP), para a sucessão municipal. Carmelo também passou por Morada Nova.

Bolsonaristas

"Nossa maior missão vai ser percorrer os 184 municípios do Estado. Precisamos eleger muitos vereadores, fazer chapas em todo o Ceará, competitivas, chapas majoritárias onde possível for", afirma Carmelo.

Horizontais

Profetas da chuva indicaram boa quadra chuvosa, mas dados da Funceme apontam apontam possibilidade de chuvas abaixo da média no Ceará em 2024. Uma curiosa divergência entre sabedoria popular e ciência. /// Ainda é janeiro e haja pré-candidato atacando a Taxa do Lixo nas redes. Disputa de 2024 em Fortaleza promete.