Lula e um PT-CE que começa a esquentar

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Presidente Lula

Em sua terceira passagem pelo Ceará desde o início do mandato, o presidente Lula (PT) desembarca nesta sexta-feira, 19, em Fortaleza para lançar a pedra fundamental da sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Capital. A visita ocorre em momento curioso da disputa petista para a eleição de 2024, poucos dias após Evandro Leitão (PT) anunciar pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Além dele, o PT soma hoje pelo menos quatro outros pré-candidatos - incluindo Luizianne Lins, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Artur Bruno. Realizada em setembro passado, última passagem de Lula pelo Ceará já chamou atenção por uma "marcação cerrada" nos bastidores entre pré-candidatos, que tentavam evitar momentos sozinhos de adversários "sob os holofotes" com o presidente. Pelo visto, coisa não deve ser muito diferente.

Colegas

A julgar pela repercussão da confirmação de Evandro, candidatura do presidente da Assembleia Legislativa já parece sair na frente entre integrantes do Legislativo, com várias manifestações favoráveis ao anúncio.

Repercussão

"Se Deus quiser será o futuro prefeito", diz Osmar Baquit (PDT). Já Julinho (PT) publicou longo texto exaltando o aliado. Deputados de outras siglas, como Stuart Castro (Avante) e Audic Mota (MDB), também mostraram apoio.

Prévias?

Nem todas as manifestações, no entanto, são favoráveis à candidatura de Evandro. Na mensagem, diversos militantes do PT chegam a parabenizar o recém-filiado, mas destacam preferência por Luizianne Lins na disputa.

IJF

O MPCE recomendou que a Prefeitura de Fortaleza apresente um plano para solucionar carência de equipes de enfermagem no dia a dia do IJF. Segundo o órgão, unidade tem deficiência de mais de 300 profissionais.

Chapa quente

Pela primeira vez desde o início da operação em 2016, a ArcelorMittal Pecém atingiu em 2023 sua capacidade máxima de produção, com marco de 3 milhões de toneladas de placas de aço produzidas ao longo de 2023.

Abandonos

Cruzamento da Heráclito Graça com Solon Pinheiro tem hoje situação triste relatada por leitores, com uma moradora de rua acolhendo sozinha diversos cachorros da região. Um auxílio do Estado seria mais que bem vindo.

Foto: Rômulo Santos/ Divulgacao Rodger Rogerio durante a gravação do filme 'Chão Sagrado Revivido'

25º Festival Jazz & Blues vem aí

Guaramiranga recebe entre 10 e 13 de fevereiro a 25ª edição do Festival Jazz & Blues, com programação que inclui homenagem aos 80 anos de Rodger Rogério (foto) e show de Egberto Gismonti. Programação em breve no www.jazzeblues.com.br.

De olho

Migração do grupo de Cid Gomes (PDT) para o PSB é hoje um dos eventos mais aguardados da agenda política do Ceará. Muita gente de olho se a mudança ocorre de fato e quantos prefeitos devem seguir com Cid.

Mapa

O número de prefeitos que seguirão com Cid despertam atenção de partidos de base e de oposição, incluindo o próprio PDT, que deverá coordenar estratégia para 2024 com base no "mapa" de adesões de Cid.

Horizontais

O Projeto Criança Feliz (rua Gaudioso Carvalho, 302, Jardim Iracema) recebe hoje a Mestra da Cultura Mariinha da Ló, que comandará uma vivência e uma oficina aberta de Pastoril, festejo natalino tradicional do Interior do Ceará. Mais informações no Instagram @atelierdoimaginario. Programação é gratuita.