Alece quer evitar "ringue" pré-eleitoral

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão, presidente da Assembleia e pré-candidato a prefeito de Fortaleza

Com o retorno dos trabalhos marcados para a próxima sexta-feira, 2, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) já começa a se preparar para evitar escalamento de conflitos na Casa por conta do ano de eleições municipais em 2024. Segundo o presidente da Casa, Evandro Leitão, uma das ideias é já comunicar, em reunião da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes marcada para o início dos trabalhos, da importância de evitar que o tensionamento nos municípios se reflita no parlamento. "Iremos comunicar justamente para que deputados possam evitar, ou pelo menos mitigar um pouco, essas discussões na tribuna da Alece. Até porque muitas vezes fica um acirramento e nós perdemos o controle", que é tudo o que nós não queremos. Queremos uma Casa que a gente possa se respeitar e oferecer algo produtivo, assertivo, para a população", afirma.

Palanque

Diversos deputados da Assembleia Legislativa deverão disputar mandatos em prefeituras do Ceará na eleição deste ano. Um dos pré-candidatos é o próprio Evandro, que busca concorrer pelo PT em Fortaleza.

Paulo Teixeira

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo Lula (PT), Paulo Teixeira (PT) estará amanhã em Fortaleza. Ele participa da abertura do 1º Festival Cearense da Agricultura Familiar.

Varejo

A CDL de Fortaleza comanda, no próximo dia 21 de março, o 18º Cenários do Varejo, que promove palestras e bate-papos sobre tendências do setor. Neste ano, mote será "Conexões, Insights e Experiências que Inspiram".

Destaque

Criado na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, do Governo do Ceará, projeto "Patrimônio Para Todos - Uma aventura através das memórias" está entre vencedores do Inventários Participativos, do Minc

Esporte Delas

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) promove o curso de extensão gratuito "Esporte Delas - Empoderamento, Inclusão e Permanência de Meninas e Mulheres no Esporte", que inclui aulas digitais, duas lives e um webdoc.

Extensão

Em modalidade EAD, o curso tem carga horária de 70 horas e aborda questões relacionadas à participação feminina no mundo esportivo. Aulas e inscrições estão abertas até 15 de fevereiro em fdr.org.br/esportedelas.

Foto: Reprodução Ciro e RC

Ciro e RC debatem segurança

"Pesos pesados" do PDT Ceará como Ciro Gomes e o ex-prefeito Roberto Cláudio participam hoje da palestra "Segurança Pública: O Que Fazer?", com participação dos sociólogos Renato Sérgio (FGV) e Luís Flávio Sapori (PUC).

Vice-prefeito

O evento é coordenado por fundações nacionais do PDT, PSDB e Cidadania, e puxado pelo vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que também participa do debate. Evento ocorre às 18h, no Hotel Mareiro, na Beira Mar.

Tema delicado

Puxado por principais partidos da base do prefeito José Sarto (PDT), a reunião ocorre em momento de dados alarmantes na área da segurança, com o Estado começando o ano com média de nove assassinatos por dia.

Horizontais

A Construtora Colmeia recebeu o selo Pet Friendly da Prefeitura de Fortaleza, em reconhecimento a medidas de bem-estar animal, como espaços adaptados para pets, adotados em ações da empresa. No ano passado, a Colmeia também equipou a praça do Parque Bisão com uma série de equipamentos para animais.