Foto: José Leomar/ Alece Eleições 2024: Dra. Silvana é líder do PL na Alece

por Yuri Gomes - Especial para O POVO

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) se disse “tranquila” após o TRE-CE negar os últimos recursos do PL Ceará contra a cassação dos mandatos de seus deputados estaduais por suspeita de fraude à cota de gênero. Além de Dra. Silvana, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Alcides Fernandes também perdem o mandato de acordo com a decisão.

O caso seguirá para apreciação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dra Silvana disse não acreditar em perseguição do ministro Alexandre de Morais, duramente criticado por uma parcela de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não incomoda (Morais fazer parte da corte julgadora), o perfil dele é de fazer cumprir a lei. Acredito que não haverá perseguição a nós”, afirmou.

A deputada ainda ressaltou o fato de a decisão afastar duas mulheres e colocar dois homens em seus lugares, apontando uma inconsistência na lei que de acordo com ela “deveria defender as mulheres”.

Dra. Silvana foi eleita em 2022 com 83.392 votos, sendo a segunda mulher mais votada na disputa, atrás apenas de Marta Gonçalves, também do PL, que obteve 112.768 votos.

“Eu confio na inocência, eu não fiz nada. Todas aquelas mulheres (envolvidas no processo de fraude) foram votadas”, disse Silvana.

Entenda a cassação

Em 15 de maio do ano passado o TRE-CE formou maioria para cassar a bancada eleita pelo PL em 2022. A denúncia em questão é de fraude à cota de gênero, o partido teria inscrito mulheres sem consentimento para burlar a lei que estabelece 30% de candidaturas femininas nas eleições.

As candidaturas citadas no processo não possuem registros de terem feito campanha eleitoral e contaram com votações ínfimas.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO

Deputada do PL diz não temer Moraes em recurso ao TSE: “Perfil de fazer cumprir a lei”