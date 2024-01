Eudoro não nega interesse em vice do PT em Fortaleza: "PSB tem interesse em tudo"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 04-09-2023: foto Eudoro Santana entrevista para o podcast Jogo Politico. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

por Yuri Gomes - Especial para O POVO

Presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o ex-deputado Eudoro Santana afirmou que “o PSB tem interesse em tudo”, quando indagado sobre as pretensões de indicar o vice em uma possível chapa com o PT para a eleição em Fortaleza.

Apesar do desejo, Eudoro ressaltou que o partido ainda não discute a questão. O foco do momento é a organização das filiações de prefeitos e do senador Cid Gomes, que devem ocorrer no dia 4 de fevereiro.

Pai do ministro Camilo Santana (PT), Eudoro assumiu o PSB em agosto de 2023 e disse ter aceitado o convite para “levar o partido ao seu leito normal no campo da esquerda”. O movimento aproximou a legenda do grupo de Camilo e do governador Elmano de Freitas.



A sigla se reaproxima do PT no Estado após apoios a Sarto em 2020 e a Roberto Cláudio em 2022. Com as filiações previstas, o PSB passa a ser um dos maiores partidos no Ceará.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO