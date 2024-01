Flávio Torres pedirá liderança do PDT a Evandro: "Líder não pode ser divergente"

Foto: FERNANDA BARROS Flávio Torres, presidente do PDT Ceará, no Jogo Político

O ex-senador Flávio Torres, presidente da Comissão Provisória do PDT no Ceará, afirmou nesta quinta-feira, 25, que irá buscar audiência com o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa (Alece), para poder escolher o líder do partido na Casa. Ele diz aguardar apenas a volta do recesso da Alece, no dia 2 de fevereiro.

Neste sentido, ele destaca que grupo de deputados próximo de Cid Gomes (PDT) pode possuir a maioria na bancada, mas está de saída do PDT e não representa mais o partido. “Não quero discutir aritmética e sim ética. Qual sentido de eleger um como líder alguém que está saindo do partido? O líder não pode ser uma pessoa divergente”, ressaltou.

O PDT tem como líder na Alece o deputado Guilherme Landim, próximo ao grupo de Cid Gomes e que deve ser um dos que irão migrar junto ao senador para o PSB. Landim e outros 13 deputados, entre titulares e suplentes, protocolaram uma ação de desfiliação por justa causa em dezembro de 2023.

Grupo que deve permanecer no partido, no entanto, inclui os deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. Flávio Torres comentou ainda sobre não ter sido procurado por cidistas “nenhum me ligou”, mas disse estar trabalhando nos municípios “sem nebulosidade”, onde já foram estabelecidas entre 13 e 15 comissões provisórias.

O ex-senador ressaltou que aguarda a definição dos prefeitos que acompanharão Cid Gomes na filiação ao PSB, marcada para o dia 4 de fevereiro. Mas que os trabalhos nas duas semanas iniciais à frente da Comissão Provisória do PDT são de muita tranquilidade.

“Está tranquilo (as primeiras duas semanas), aguardando a definição dos prefeitos”, pontuou. E reafirmou que a gestão adrenalina zero à frente do partido permanece: “tenho amigos em todas as matizes, acredito na conversa e na tolerância”.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO