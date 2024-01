Líder de Elmano rebate anulação de anuências pelo PDT: "Perseguição"

Foto: Divulgação/Junior Pio/Alece Deputado questionou atuação do comando do PDT na eleição de 2022

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) criticou, nesta sexta-feira, 26, a decisão da Comissão Provisória do PDT de anular as cartas de anuência para desfiliação concedidas no ano passado aos parlamentares que fazem parte do grupo político do senador Cid Gomes.

“Essa é só mais uma atitude que demonstra a perseguição e discriminação partidária que esse grupo de parlamentares vem sofrendo dentro da agremiação”, disse Aldigueri, líder do governo Elmano da Assembleia Legislativa.

O parlamentar é um dos 14 deputados estaduais, entre titulares e suplentes, que buscam a saída do PDT em meio ao racha que o partido vive. A decisão de anular as cartas foi tomada na quinta-feira, 25, em reunião sob comando de Flávio Torres, presidente da Comissão Provisória.

A alegação da direção pedetista é que as cartas de anuência violam tanto uma resolução do PDT Nacional em maio de 2022 quanto uma resolução emitida pela legenda em outubro do ano passado.

Além de Aldigueri, a decisão atinge os deputados Salmito Filho, Antônio Granja, Sérgio Aguiar, Oriel Nunes Filho, Marcos Sobreira, Lia Gomes, Jeová Mota, Guilherme Landim, Osmar Baquit e Bruno Pedrosa, além dos suplentes Helaine Coelho, Guilherme Bismarck e Tin Gomes

“O diretório estadual do PDT-CE aprovou as cartas de anuência e agora a nova executiva acha que pode simplesmente anular a decisão. Eles não têm esse direito. O diretório é superior na hierarquia partidária. Isso é absurdo, um desrespeito total à maioria do diretório que legitimamente aprovou as anuências”, encerrou Aldigueri.