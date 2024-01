PDT também anulará anuências a federais

Foto: AURÉLIO ALVES Andre Figueiredo´, deputado federal e presidente nacional em exercício do PDT

Após anular cartas de anuência concedidas a 14 deputados estaduais próximos do grupo do senador Cid Gomes (PDT), a nova Comissão Provisória do PDT do Ceará deverá também editar resoluções semelhantes com foco em documentos aprovados para quatro dos cinco deputados federais do partido no Estado. A informação foi confirmada à coluna pelo deputado André Figueiredo (PDT), presidente nacional em exercício do PDT. "Os federais ainda não pediram desfiliação. Mas será editada uma resolução específica para carta de anuência deles", diz. Aprovada na última quinta-feira, resolução da comissão do PDT focou em deputados estaduais da sigla, que já ingressaram no ano passado com ação na Justiça Eleitoral onde tentam justificar uma possível desfiliação. Caso ainda aguarda julgamento do TRE-CE.

"Na mira"

Além dos 14 estaduais, também receberam cartas de anuência os deputados federais Eduardo Bismarck, Idilvan Alencar, Mauro Filho e Robério Monteiro, além do suplente em exercício Leônidas Cristino.

Anuências

As cartas de anuência foram concedidas na época em que Cid Gomes (PDT) assumiu o comando do diretório estadual do PDT. A Nacional do partido, no entanto, contesta a legalidade dos documentos.

Perseguição

Líder do governo Elmano na Assembleia e alvo da reação do PDT contra deputados estaduais, Romeu Aldigueri rebateu a anulação de cartas de anuência: "Mais uma ação que demonstra a perseguição e discriminação"

Reforma

O Sindicato dos Fazendários do Ceará promove na próxima quarta-feira, 31, o seminário "Aprovada a Reforma Tributária: E agora". Evento ocorre às 8h no auditório da Sefaz e conta com presença do deputado Mauro Filho.

Falando nisso...

Tem cearense entre os juristas que auxiliarão os Três Poderes na implementação da Reforma Tributária: pela Confederação Nacional dos Municípios, o advogado Saulo Gonçalves Santos teve indicação publicada.

Mediação

Alece e TJCE assinaram acordo para instalação de um centro para solução de conflitos na sede do Legislativo. Termo de cooperação foi assinado por Evandro Leitão (Alece) e Abelardo Benevides (TJCE).

Foto: Julio Caesar Ivo Gomes, prefeito de Sobral

O futuro de Ivo Gomes

Prefeito de Sobral, Ivo Gomes diz ter intenção de voltar a atuar como procurador do município de Fortaleza a partir de 2025, quando deixa o Executivo. Além disso, o caçula Ferreira Gomes não descarta, "se a saúde deixar", abrir uma pousada em Jijoca.

Proteção

O Governo do Ceará aprovou nesta semana o plano de manejo da Unidade de Conservação estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito da Cara-suja, localizada na bacia do Pacoti em Guaramiranga, no Maciço de Baturité.

Sema

Ação foi coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) e efetiva a proteção ambiental da região, com 39,12 hectares. Ameaçado de extinção, o periquito cara-suja é uma ave exclusivamente nordestina.

Horizontais

O procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, recebeu ontem secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes. Durante o encontro, realizado na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em Fortaleza, o PGJ ressaltou a importância da cooperação entre o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o órgão fazendário.