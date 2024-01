Roberto Cláudio é convidado especial de almoço com jovens empresários

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Roberto Claudio. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Atual liderança da oposição no Ceará, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) participa na próxima terça-feira, 30, de almoço político da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) que inicia celebrações de 35 anos da entidade.

Segundo a AJE, a ideia é que o ex-prefeito converse com associados da associação e compartilhe suas ideias e conhecimentos sobre gestão pública, política e empreendedorismo. O almoço ocorre no Ideal Clube, às 12h.

“Os almoços empresariais e políticos promovidos pela AJE são momentos especiais, em que os associados podem trocar experiências e aprendizados. São eventos que trazem elementos fundamentais para o crescimento e fortalecimento dos jovens empresários”, afirma David Macedo, coordenador geral da AJE.

“Desta vez, teremos a oportunidade de conhecer as ideias e a visão de um dos políticos de maior destaque nos últimos anos no Ceará”, continua o diretor da entidade, fundada em 1989 como primeira associação do tipo no Brasil.

Prefeito de Fortaleza entre 2013 e 2021, Roberto Cláudio também foi deputado entre 2007 e 2012, chegando a assumir a presidência da Assembleia Legislativa. Médico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ele tem mestrado e doutorado em saúde pública pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos.