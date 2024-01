Fim do recesso e a tal janela partidária

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Prefeitura de Fortaleza e José Sarto entregam mais um posto de saúde itinerante do programa Vem Saúde no bairro Álvaro Weyne e leva todos os serviços da Atenção Primária para a comunidade. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Duas principais casas legislativas do Ceará, a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa retornam do recesso parlamentar nesta semana. No caso dos vereadores, trabalho começa um dia antes, nesta quinta-feira, 1º, com direito a sessão solene com participação do prefeito José Sarto (PDT - foto). Já na sexta-feira, 2, será a vez dos deputados estaduais, em volta com presença do governador Elmano de Freitas (PT). Mais do que iniciar a agenda legislativa do ano, o retorno de parlamentares também promete agitar bastidores da política local por conta da chamada janela partidária, período que se inicia em março onde vereadores que disputarão eleições podem trocar livremente de legendas. Em Fortaleza, a expectativa é de que 2024 tenha "recorde" de mudanças, com boa parte dos vereadores trocando de partido.

Acerto

Atualmente, mais de dez vereadores aliados de José Sarto estão hoje em partidos que não devem apoiar o prefeito, como PSB, PSD e PL. Ideia é "aglutinar" esses vereadores em siglas como PDT e PSDB-Cidadania.

De olho

Em conversa com a coluna, um vereador da oposição, mas que não descarta "pular" para a base, diz que reuniões devem se intensificar nesta semana, com o prefeito recebendo individualmente parte dos vereadores.

Reações

Aliados de Elmano de Freitas, no entanto, também avaliam estratégias para as disputas. O PSB, que receberá Cid Gomes (PDT) no próximo dia 4 de fevereiro, é um dos favoritos para receber novos reforços na Capital.

Reajuste

O Sindiute, que representa trabalhadores da Educação em Fortaleza, realiza hoje às 8h assembleia que discutirá a possibilidade de uma greve geral de professores. Reunião ocorre na quadra da EMTI Filgueiras Lima.

Na rua

Após dias de agendas reduzidas por conta de uma pneumonia, o governador Elmano de Freitas (PT) deve retomar andanças pelo Estado hoje, com agendas logo cedo no Cariri, incluindo municípios de Farias Brito e Marco.

Bola da vez

A Taxa do Lixo e a questão da limpeza urbana continuam como temas favoritos de pré-candidatos em Fortaleza. Nos últimos dias, tanto Capitão Wagner (União) quanto Eduardo Girão (Novo) trataram do assunto.

Ministro

De passagem em Fortaleza na última sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT-SP), preferiu não polemizar ao falar sobre disputa interna do PT para escolha do candidato da sigla em Fortaleza.

Otimista

Mesmo aliado próximo do deputado Guilherme Sampaio (PT), o ministro foi na linha de exaltar todos os cinco nomes no páreo. Ele destaca, no entanto, protagonismo de Elmano de Freitas e Camilo Santana na escolha final.

Horizontais_

A julgar pelo grande número de vídeos de políticos andando por Fortaleza ou se aventurando por comércios de rua, já podemos dizer: começou de fato o ano eleitoral de 2024. /// PSB reitera que filia Cid Gomes e "prefeitos" aliados no próximo domingo, 4. Resta saber quantos dos 43 gestores de saída do PDT seguirão Cid.