Luizianne fará evento reafirmando pré-candidatura na sede do PT

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) fará evento para reafirmar a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O evento marcado para às 19 horas de quinta-feira, 1º, será na sede do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza, no bairro Benfica.

A assessoria da ex-prefeita reafirmou que Luizianne permanece pré-candidata, mesmo em meio a boatos de uma possível retirada dela da disputa. A deputada federal é uma das pré-candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Além dela estão na disputa Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

“A deputada é pré-candidata e as plenárias têm a função de dialogar com a militância e a sociedade”, diz a nota da assessoria.

O evento acontece em meio à tensão vivida pelo PT nas últimas semanas após a assessoria de Luizianne Lins divulgar nota afirmando que a ex-prefeita é vítima de violência política. Na ocasião, ela justificou a ausência em evento com o presidente Lula no Ceará por ter sido barrada de entrar no acesso das autoridades e de subir ao palco em visita anterior do mandatário brasileiro.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO