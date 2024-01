Luizianne nega "boato" sobre candidatura

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita

Um dos nomes do PT Ceará no páreo para a eleição de Fortaleza, a deputada Luizianne Lins (PT) afirma que sua candidatura tem sido objeto de "boatos" e "traições" que tentam colocá-la fora da disputa na Capital. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, a petista reafirmou que segue no páreo e anunciou a realização de uma plenária a favor da pré-candidatura na próxima quinta-feira, 1º, na sede do PT Fortaleza. No discurso, Luizianne fez duras críticas contra os tais boatos, afirmando ainda que lideranças aliadas dela estariam sendo "pressionadas" pela saída dela da disputa. "O pior dos crimes é a traição (...) se existem pessoas que estão querendo construir desinformação para outras pessoas, isso é muito triste, é uma deselegância. Não tem outro nome, é uma traição. Não se pode usar da confiança das pessoas".

Pressão

"Quero insistir nisso, porque a gente tem recebido muitas reclamações de lideranças nossas que estão sendo reiteradamente pressionadas e ameaçadas", diz Luizianne, que não cita nomes ou dá mais detalhes da situação.

Disputa

Além da deputada, estão também no páreo da disputa do PT em Fortaleza os deputados Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Evandro Leitão, assim como o assessor especial Artur Bruno. Decisão final ficará para março.

Educação

Um dia antes do início do ano letivo de 2024, professores da rede municipal de Fortaleza aprovaram ontem em assembleia abertura de estado de greve, estágio anterior a uma paralisação total da categoria.

Educação II

Professores cobram reajuste de 10,09% no salários, em índice que cumpriria o piso do magistério no município. José Sarto (PDT) se reuniu com representantes e promete nova proposta para a categoria na sexta-feira, 2.

Gestão

Ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) é convidado especial de almoço com roda de conversa promovido hoje pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE). Evento ocorre ao meio-dia no Ideal Clube.

Comércio

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Ceará (Core-CE) celebra na quinta-feira, 1º, o Dia Estadual do Representante Comercial. Ato na Federação dos Clubes de Diretores Lojistas do Ceará, às 18h.

Foto: Jr. Panela O reitor da UFC, Custódio Almeida

Custódio fortalezense

Natural de São Bernardo (MA), o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, recebe em 19 de fevereiro o título de cidadão fortalezense em evento no plenário da Câmara Municipal. Homenagem é iniciativa de Júlio Brizzi (PDT).

Incêndio...

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará encerram hoje, em ato marcado para 15h, a operação de combate ao incêndio registrado ao longo da última semana do Parque do Cocó.

...sob controle

Equipes atuaram por mais de 300 horas no combate, controle e monitoramento dos focos de incêndio, em parceria unindo diversos órgãos do Estado. Ato ocorre no posto de comando da operação, na Cidade 2000.

Horizontais

A UFC abriu inscrições para concurso que vai preencher 39 vagas para o cargo de professor do magistério superior da instituição. São ofertadas oportunidades em diversas áreas de conhecimento, com reserva para pessoas com deficiência e também para candidatos negros. Informações na página da universidade.