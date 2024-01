Elmano tem melhora no quadro de saúde, mas segue com agenda suspensa

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas

Mesmo com melhora no quadro de saúde, o governador Elmano de Freitas segue hospitalizado. O chefe do executivo cearense está sendo medicado e segue em observação por orientação médica. A agenda do governador continua suspensa até sua liberação.

Elmano precisou voltar ao hospital na manhã de segunda-feira, 29, após sentir uma “forte indisposição” na noite do último domingo. O governador necessitou cancelar a agenda, que seria na região do Cariri, com a inauguração de Escolas Profissionalizantes de Tempo Integral em Marco e em Farias Brito.

“Informo que voltei sentir uma forte indisposição ontem à noite, quando estava com minha família, e tive que retornar ao hospital para medicação e novos exames. Permanecerei sob observação por orientação médica, tendo que cancelar minha agenda”, informa a nota publicada no perfil do Instagram de Elmano.

O governador havia sido acometido de um quadro de pneumonia no dia 15 deste mês, quando precisou cancelar agenda às vésperas da visita do presidente Lula ao Ceará. Mesmo com a enfermidade, Elmano participou da agenda com o presidente da República após uma melhora no quadro.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO