Foto: MAURI MELO Acrísio Sena, presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec)

Dirigentes de diversos órgãos do Governo do Ceará se reuniram nesta terça-feira, 30, para iniciar a articulação de uma proposta para o curso preparatório para alunos da rede pública de ensino voltado para a prova de acesso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Participaram da reunião o presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec), Acrísio Sena, o cientista-chefe da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Jorge Lira, e o presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Raimundo Costa. Segundo Acrísio, a ideia é que o grupo realize estudos de impacto financeiro para analisar a viabilidade da concessão de bolsas de estudo para os estudantes. "Será uma possibilidade histórica, de lutar pela participação do ensino público no ITA", afirma.

Sede

Segundo Acrísio, o novo curso pode ser instalado no José Bonifácio, onde funciona o Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Centec. Local fica próximo de diversas escolas públicas, além do IFCE, Uece e UFC.

Anúncio

A reunião ocorre após o governador Elmano de Freitas (PT) anunciar, durante evento de lançamento da pedra fundamental da nova sede do ITA em Fortaleza, a ideia de instalação de um curso preparatório público para a prova.

Sindiute

Professores da rede pública de Fortaleza decidiram ontem pela realização de uma série de paralisações até a sexta-feira, 2, data em que o prefeito José Sarto (PDT) apresentará nova proposta da campanha salarial da categoria.

Sindifort

Ainda falando em serviço público: o Sindifort, que representa categorias municipais de Fortaleza, realiza às 9h desta sexta-feira, 2, audiência pública na Câmara Municipal sobre reajuste salarial e PCCSs.

Balancê

O Náutico Atlético Cearense comemora neste sábado, 3, os 56 anos do tradicional Carnaval da Saudade. Neste ano, a festa terá homenagem a Gal Costa com Os Transacionais e Orquestra Brasa Seis. Evento começa às 22h.

Certificado

UniFanor Wyden abre 2024 com o selo "Instituição Socialmente Responsável", concedido à instituição pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior após ações de sustentabilidade e responsabilidade social.

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE)

Sintaf e Reforma Tributária

O auditório da Sefaz recebe hoje, às 8h, seminário do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf) sobre mudanças de legislação com a nova Reforma Tributária. Evento com participação do deputado Mauro Filho (PDT).

Nova lei

O Sinduscon Ceará, em parceria com a Comissão de Licitações e Contratos da OAB-CE, oferta aos associados hoje às 15h a palestra "O que muda nas obras públicas com a nova lei de licitações e contratos?".

Sinduscon

Palestra será ministrada por Fabrício Mareco, auditor do Tribunal de Contas da União. No evento, ele falará de experiências e atualizações na legislação de construções públicas. Evento ocorre no Auditório José Flávio, da Fiec.

Horizontais

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec), em parceria com a Prefeitura de Maracanaú, está com inscrições abertas até quarta-feira, 31, para cursos gratuitos em tecnologia voltados para jovens entre 10 e 17 anos. São 40 vagas em cursos como robótica, aplicativos e jogos digitais, entre outros. Inscrições em http://bit.ly/3Uo6yeD.