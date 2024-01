Volta de Célio à Proteção Animal deve ficar só para depois do Carnaval

Foto: Fco Fontenelle/ O POVO Célio Studart foi nomeado em 2023 para pasta da Proteção Animal

Inicialmente esperada para ocorrer ainda na segunda semana de janeiro, volta do deputado federal Célio Studart (PSD) ao cargo de secretário da Proteção Animal do Ceará deverá ficar apenas para depois do Carnaval, que ocorre este ano até 14 de fevereiro.

A demora ocorre pois o parlamentar deseja esperar a publicação de dois editais, que estariam prontos desde o ano passado, de interesse da pasta. A ideia, segundo ele, é fazer um “grande anúncio” das medidas voltadas para o bem-estar animal e que poderiam ser “ofuscadas” se lançadas durante o período de festas.

“O primeiro trata do convênio com clínicas veterinárias particulares para que atendam gratuitamente a população, no caso os animais dos tutores de baixa renda. O segundo será para conveniar abrigos em todo o Estado para que recebam recursos para pagar custos veterinários, rações e demais necessidades”, afirma o deputado.

“São as duas primeiras grandes ações da secretaria e por isso queríamos fazer um ato grande de divulgação no momento. Por isso foi ponderado que fazer antes do carnaval ofuscaria um anúncio tão importante”, continua Studart. (com informações do repórter Yuri Gomes)