Pré-candidato à reeleição, Sarto anuncia "pacotão de obras" sexta-feira

Foto: Samuel Setubal Prefeito de Fortaleza, José Sarto, comentou incêndio no parque do Cocó durante agenda em que entregava posto de saúde itinerante no bairro Álvaro Weyne

O prefeito Sarto (PDT) deve anunciar na próxima sexta-feira, 2, um pacote de obras focado na recomposição de espaços públicos, com objetivo de continuar as melhorias em ruas, calçadas, praças e na iluminação das áreas. A informação foi confirmada pelo líder de Sarto, o vereador Iraguassu Filho (PDT).

O pacote era aguardado desde o ano passado e deve vir com diversas demandas de vereadores aliados do prefeito. Desde dezembro, Sarto vem se reunindo com bancadas que integram o governo no Legislativo.

Antes, na quinta-feira, 1, o prefeito participa da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Fortaleza. A expectativa é que Sarto faça um balanço dos três anos de gestão, além de ressaltar projetos como o Passe Livre Estudantil.

Com o período eleitoral se aproximando, a ideia é intensificar obras na cidade, principalmente em áreas periféricas. O vereador Iraguassu Filho afirmou que a intenção da Prefeitura é enviar para a Câmara projetos com foco na redução de desigualdades.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO