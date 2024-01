Professores fazem protesto em frente ao Paço Municipal e cobram piso da categoria

Foto: Divulgação/Comunicação Sindiute Manifestação puxada pelo Sindiute foi realizada na manhã desta quarta-feira, 31

Atualmente em campanha salarial, professores de Fortaleza realizaram na manhã desta quarta-feira, 31, um protesto em frente ao Paço Municipal. Eles reivindicam reajuste de 10,09%, que cumpriria o valor do piso do magistério de R$ 4.580,57.

O prefeito José Sarto (PDT) prometeu apresentar proposta de reajuste aos professores municipais nesta sexta-feira, 2. O chefe do executivo municipal fez a promessa em reunião com a presidenta do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, na última segunda-feira, 29.

Outro ato dos professores está marcado para às 8 horas de quinta-feira, 1, na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião, o prefeito estará na Casa para fazer discurso de abertura dos trabalhos legislativos.

Entre outras reivindicações do Sindiute estão desde o fim do desconto de 14% nos vencimentos dos aposentados até a quitação do precatório do antigo Fundef, que está pendente desde 2015.

Em seu perfil no Instagram, Ana Cristina Guilherme lamentou a demora do prefeito para iniciar as negociações com a categoria. “O Sindiute passou todo o mês de janeiro veiculando na TV a pauta da categoria e reivindicando o Piso já, para que as aulas possam começar. Hoje, as aulas não começam, e no dia 1° de fevereiro, não receberemos nosso piso”, publicou ela na última terça-feira, 30.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO