"Se está no partido, tem a possibilidade", diz Eudoro sobre candidatura de Izolda

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Eudoro Santana, ex-deputado e presidente do PSB no Ceará

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, não descartou a possibilidade de lançar a ex-governadora Izolda Cela candidata pelo partido em Fortaleza ou Sobral. Apesar de ressaltar que ela não tem pretensões no momento, Eudoro afirmou que “se ela está no partido, tem a possibilidade”.

Anunciada na noite desta terça-feira, 30, a filiação de Izolda ao PSB pegou muita gente de surpresa, mas segundo Eudoro, foi um trabalho de convencimento de três meses e que, com a concretização da chegada de Cid Gomes ao partido, Izolda decidiu o acompanhar.

Filiações

A filiação de Cid, Izolda e de diversos prefeitos ao PSB está marcada para domingo, 4, no Atlântico Hall do Marina Park Hotel. O mega evento contará com a presença de lideranças nacionais do partido, como o presidente da legenda, Carlos Siqueira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os governadores João Azevedo (PB) e Carlos Brandão (MA), o ministro Márcio França (Empreendedorismo) e o prefeito de Recife, João Campos.

Além de lideranças nacionais do PSB, o ministro da Educação, Camilo Santana, também é aguardado. O governador Elmano de Freitas foi convidado, mas dependerá de liberação médica para comparecer ao evento. Outras lideranças estaduais e nacionais também devem estar presentes.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO