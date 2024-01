"Vereadores da base precisam estar em partidos da base", diz líder de Sarto

Foto: Samuel Setubal O prefeito José Sarto brincou ao referir-se a um pacote de obras em unidades educacionais no Canindezinho e chamou as ações de "pacoSarto"

O vereador Iraguassú Filho (PDT), líder do governo José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, enfatizou ao O POVO que, de olho na eleição de 2024, “vereadores da base precisam estar em partidos da base”. Ele afirma que isso é uma “questão de lógica”: “Não tem como apoiar o prefeito em partidos que não o apoiam”.

A base de Sarto conta com 27 vereadores, espalhados inclusive por partidos que não estarão com o chefe do Executivo municipal nas eleições de 2024, como PSB, PSD e PL. Neste sentido, Iraguassu diz que as lideranças partidárias estão articulando as mudanças e que a partir de março devem haver definições.

Iraguassu Filho afirmou ainda que nos primeiros dias de fevereiro o prefeito deve intensificar a agenda com vereadores, agora com encontros individuais. Diferente do que vinha acontecendo no mês de janeiro, quando Sarto encontrava-os de forma coletiva.

Nas reuniões a pauta deve ser as demandas dos mandatos de cada vereador, além de estratégias para melhorar a relação do executivo com o legislativo.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO