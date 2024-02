"Pacotão" de Sarto prevê obras por toda a orla e novo pier no Pirambu

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito:José Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) lança hoje, em evento marcado para às 19h no Parque Rachel de Queiroz, o pacote "Vida Nova", que prevê investimentos de R$ 2,2 bilhões. Com ações nos eixos de urbanização, meio ambiente, infraestrutura viária e novos equipamentos, o projeto prevê a realização de intervenções em quase toda a orla de Fortaleza, do Vila do Mar ao Serviluz. Uma das novidades previstas é uma grande obra de urbanização no Pirambu, com investimento previsto de R$ 5 milhões de olho em requalificar área do espigão próximo à Areninha do Pirambu. A ação prevê a construção de um píer e foi elaborada em conjunto com a comunidade e leva em conta oportunidades de geração de renda para o local. Lançado no "pontapé" do ano eleitoral, o pacote tem várias ações com previsão de construção ainda para 2024.

Obras

Outros investimentos incluem R$ 19 milhões para a via Paisagística Vila do Mar, na Barra do Ceará, e R$ 14,9 milhões na requalificação de áreas como o Titanzinho e espigões do Poço da Draga.

Legislativo

Gestores da Prefeitura destacam que o pacote contou também com ajuda de vereadores de Fortaleza, que encaminharam demandas de suas comunidades. A ação vem sendo construída há vários meses.

Assembleia

Em tratamento médico por pneumonia, o governador Elmano de Freitas (PT) não participa hoje da abertura de trabalhos da Assembleia. A vice-governadora Jade Romero (MDB) levará mensagem governamental à Casa.

Formalidades...

O Regimento da Assembleia, no entanto, não autoriza Jade a discursar ou a ler a mensagem governamental. Pela norma, na ausência do governador a mensagem é lida pelo primeiro-secretário da Casa. Difícil entender.

Professores

Após vários dias de mobilização e até protesto na Câmara Municipal, "novela" entre governo Sarto e professores da rede municipal terá novo episódio hoje. Prefeito apresentará nova proposta de reajuste para a categoria.

Servidores

Ainda na pauta serviço público: acontece hoje às 9h na Câmara Municipal audiência pública com o Sindifort para debate sobre reajuste salarial e atualização nos PCCSs de várias categorias municipais, como Urbfor e Defesa Civil.

Foto: FERNANDA BARROS Deputada Luizianne Lins

Luizianne reafirma candidatura

Luizianne Lins (PT) comandou ontem plenária reforçando pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Evento contou com presença de pré-candidatos a vereador do partido e fez duras críticas ao "desmonte" de ações de sua gestão por governos do PDT.

Ex-pedetista

Do repórter Yuri Gomes: Enfermeira de saída do PDT, vereadora Enfermeira Ana Paula diz que seu "caminho" deve ser de filiação ao PSB. Mudança deve ficar, no entanto, para o período da janela partidária, em março.

Ex-pedetista II

Em situação parecida, Júlio Brizzi (PDT) mantém leque mais amplo, avaliando siglas da esquerda e centro-esquerda como PT, PSB e PCdoB. Ele destaca "histórico", "coerência" e "semelhança de bandeiras" como fundamentais.

Horizontais

A Startup Prefeitura Eficiente, de Fortaleza, foi a única empresa do Ceará aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no chamamento público "Desafio TCU: fiscalização de obras urbanas de pavimentação". /// Ação buscava soluções inovadoras para ampliar possibilidades de fiscalização do TCU.