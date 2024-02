Ana Paula fala em se filiar ao PSB; Brizzi quer priorizar "história e bandeiras"

Foto: Érika Fonseca/Divulgação/Câmara Municipal Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula estão de saída do PDT

De saída do PDT, os vereadores Enfermeira Ana Paula e Julio Brizzi comentaram nesta quinta-feira, 1º, sobre os possíveis destinos. A parlamentar, que se envolveu em uma confusão na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza em 2024, afirmou que deve acompanhar o senador Cid Gomes e migrar para o PSB em março, quando inicia a janela partidária.

“Faço parte do grupo (de Cid) e ele que está decidindo nossa vida partidária. Domingo estaremos todos muito empolgados com o destino dele no PSB, embora estejamos para cumprir uma missão com o grupo do nosso senador Cid Gomes. Então, para onde ele determinar nós iremos com maior prazer, acatando direcionamento do nosso líder (...) Provavelmente deve ser o caminho (PSB), aguardando a janela partidária porque até lá muitas águas irão rolar”, salientou Ana Paula.

Já o vereador Júlio Brizzi prega um pouco mais de cautela e deve priorizar “história e bandeiras” na escolha de seu próximo partido. Ressaltou que fez 16 anos no PDT em janeiro, militou na juventude e a decisão de sair tem sido difícil. Mas que recebeu diversos convites de partidos para sua filiação.

“O que importa é ter coerência e coragem (...) São partidos (PT, PSB e PCdoB) que têm uma história em comum e bandeiras muito parecidas. São locais que defendem as bandeiras que defendo há tanto tempo e que o próprio PDT defende”, pontuou Julio Brizzi.

Brizzi afirmou ainda que tem conversado com lideranças estaduais, como o senador Cid Gomes, o ministro Camilo Santana (Educação) e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para discutir o próximo destino.

A janela partidária para as eleições de 2024 começa no dia 7 de março e se estende até 5 de abril. A regra permite que candidatos que detém mandato troquem de partido sem que sejam punidos por infidelidade partidária.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO